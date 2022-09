Ante acusaciones de prepago- A Yeimmy Rodríguez le sabe a casabe lo que digan de ella

Entornointeligente.com /

El pasado sábado 3 de septiembre, la polémica modelo e influencer venezolana Yeimmy Rodríguez se fue a sus redes sociales donde no dudó en escribir un contundente mensaje en las historias de su cuenta oficial de Instagram, mientras realizaba la dinámica de preguntas y respuestas en la red social. Ante la pregunta que le realizó uno de sus seguidores, «¿No te molesta que te digan prepago?», la también actriz contestó lo siguiente : «Me molesta cuando lo decían mientras yo ni salía a la esquina y no tenía ni un dólar, pero ajá. Ahora que soy independiente, me va bien y hasta puedo viajar, me da realmente igual».

VER TAMBIÉN: No está secuestrada- Apareció la mamá de La Divaza con tremendas puntas para su hijo (+Videos)

Afirmó, seguidamente, lo siguiente: «Los que me siguen y los que me conocen saben lo duro y honesto que he trabajado, entonces si los mediocres quieren pensar que soy prepago es asunto de sus limitaciones mentales» .

Es importante destacar que Yeimmy estuvo envuelta en una polémica, luego de haber puesto punto y final a su relación con el pelotero Carlos Rivero, con quien duró aproximadamente cuatro años.

Ante esto, también la cuestionaron sobre , «¿Qué esperas de tu próximo novio?», a lo que ella dijo: «Respeto, bastante billete, detalles y amor» , y agregó, «Me cansé de luchar todo sola» .

Redacción de Gossip Vzla.

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com