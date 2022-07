Antídoto para (alguns) males dos tempos modernos

Entornointeligente.com /

Nestes tempos de divisão, discórdia e ataques tribais às opiniões diferentes, dei por mim a descobrir o oásis dos encontros de leitura. Ao longo de vários meses a pandemia trouxe um deserto de contacto humano, um vazio que se encheu pela via menos esperada — o Zoom — quando arrancaram, no início de 2021, os clubes do livro Encontro de Leituras, que reúne o PÚBLICO e a Folha de S. Paulo , e Heróides , organizado pela estrutura Cassandra , criado pela actriz Sara Barros Leitão.

