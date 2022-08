Antanas Mockus: ¿Qué está haciendo en la actualidad?

Entornointeligente.com /

Después de mucho tiempo de los escenarios públicos, Antanas Mockus volvió a aparecer durante la época de elecciones presidenciales en el país.

El 3 de junio, antes de la segunda vuelta presidencial, hizo una aparición en las redes sociales mostrando su apoyo al candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro.

Por otro lado, el 19 de junio, día que los colombianos se acercaron a las urnas para elegir al nuevo presidente, se subió a la tarima junto a Gustavo Petro, quienes se abrazaron, acto que marcó el momento del discurso presidencial.

Sin embargo, muchos ciudadanos se han estado preguntando qué está haciendo actualmente Antanas Mockus.

¿Qué está haciendo Antanas Mockus? Aurelijus Rutenis Antanas Mockus Sivickas durante la campaña presidencial en el 2010 reveló que padecía de Parkinson . En esa época afirmó que «el tema, me dicen, está bajo control. Yo entiendo la preocupación ciudadana, pero espero que no me crucifiquen por tener una enfermedad de tipo físico y no mental».

En el 2019, cuando ejercía como senador, hizo unas apariciones con temblores, situaciones que también se volvieron burla de sus opositores. En ese mismo año se le practicó una cirugía neurológica, la cual fue exitosa.

Luego, en 2020 fue elegido para ser congresista y fue el segundo con mayor votación. Sin embargo, el Consejo de Estado declaró nula la elección por encontrarse inhabilitado.

Finalmente, el exalcalde de Bogotá interrumpió su carrera política por el Parkinson que día a día va avanzando, y actualmente sigue los tratamientos que debe tener para controlar la enfermedad.

