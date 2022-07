Antía dijo que denuncia por Punta Colorada fue «armada», igual que la acción antivacunas

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un día después de que un abogado enviado por la Intendencia de Maldonado presentara un recurso de reposición y una denuncia penal por el hecho, el jefe comunal de aquel departamento se refirió a la resolución del juez Alejandro Recarey de suspender las obras en la rambla de Punta Colorada , que se dio en plena feria judicial menor. «Fue una sorpresa, me llamó la atención que la feria menor se habilitara por una cosa de esas características, la verdad que olía alguna jugada política detrás de eso por el tipo de denuncia trucha que hicieron y por la gente que se involucró en el tema», sostuvo.

Antía considera que esta denuncia «se armó de la misma manera que armaron lo de las vacunas «. «Esperaron que entrara ese juez y presentaron las cosas en esa semana. El juez tomó la decisión, pero se come un garrón porque los testigos mintieron y eso va a dar para lío, y nos habilita a nosotros a hacer la denuncia penal», agregó.

La comuna había informado ayer que tanto Omar Defeo como Daniel Panario , ambos investigadores y docentes grado 5 de la Universidad de la República fueron denunciados penalmente por falso testimonio .

«Lo peor es que utilizaron técnicos de la cátedra de la Facultad de Ciencias, grados importantes, para decir cosas que no son ciertas, incluso falsedades. Y por eso es que los denunciamos ante la justicia penal, porque no se puede estar declarando cosas que no son, cosas que son mentira y afecta la imagen de la Intendencia de Maldonado. Quién sabe por qué fin lo hicieron, y eso es lo que a mí no me gusta, lo que olfateo mal», dijo Antía al respecto.

Consultado sobre por qué definió la denuncia como «trucha», Antía respondió que es porque «denuncian obras que no existen, denuncian que estaban las máquinas trabajando y la obra se terminó hace un año y medio».

Enrique Antía, intendente de Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo «Si va a denunciar algo y dice que vio una máquina trabajando, y le dice al juez ‘hay que parar la obra’, y el juez para la obra, y no existe la obra, es trucho, se prestaron para eso. Y además generaron pánico porque hablaron de destrucción de todos los médanos , que se va toda la arena», apuntó. «Quisieron generar pánico, expectativa o catástrofe… eso para mí responde a una medida política», opinó el intendente.

La Intendencia de Maldonado se queja, además, porque no fue notificada de la resolución de Recarey. «Yo mandé un abogado de la intendencia al juzgado, ya que no nos notificaban, estaba la prensa enterada, las redes trabajando, toda una movida en contra. Mandé un abogado y tampoco se lo dieron», dijo Antía.

El jerarca rechazó uno de los puntos de la resolución de Recarey porque entiende que no se ajusta a Derecho. «No se puede reclamar un estudio de impacto en esa zona, es ilegal en esa zona, de la rambla hacia la costa no hay que hacer estudio de impacto. Y en el peor de los casos, el impacto ha sido positivo», remarcó. «Se hizo un trabajo fantástico, los vecinos están contentos, la zona se ha recuperado», agregó.

RELACIONADAS Punta Colorada: Intendencia de Maldonado apeló y denunció a testigos tras fallo de Recarey Video Sentencia del juez Recarey fue «desacertada e infundada», dijo Lacalle Pou El gobierno apela con más críticas al juez Alejandro Recarey La acción de amparo, un recurso poco usado en Uruguay Juez Recarey ordenó detener obras en rambla de Punta Colorada para protección de dunas

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com