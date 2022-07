ANSES: si tenés hijos, te pagan estos beneficios en agosto

Entornointeligente.com /

Teniendo en cuenta ese aumento, cabe recordar que la jubilación mínima queda establecida en $37.525, mientras que el tope máximo que puede cobrar un jubilado de ANSES es $252.507,44. Del mismo modo que la agencia de Gobierno que lidera Fernanda Raverta actualizó durante el mes de junio los haberes de asignaciones y beneficios:

Informate más Subsidios de luz y gas: en 5 pasos cómo completar el formulario RASE La asignación universal por hijo ( AUH ) pasó de $6.375 a $7.331 La asignación por embarazo que era de $6.375 se actualizó a $7.331 La asignación familiar por hija o hijo va de los $1.540 a los $15.840 dependiendo de los ingresos familiares y de la zona de residencia. La pensión no contributiva por invalidez actualizada es de $26.267, igual que la pensión no contributiva por vejez La pensión no contributiva para madres de 7 o más hijos pasó de $32.630 a $37.520 creditos anses plata.jpg Beneficiarios con hijos: qué prestaciones paga ANSES Calendario de pagos de julio 2022 para Asignaciones Familiares de PNC Se pagarán para todas las terminaciones del DNI entre el 8 de julio y el 11 de agosto:

Asignaciones Familiares para PNC julio 2022.png

Importante: Libreta de AUH ANSES: para qué sirve y cómo sacarla Calendario de pagos de julio 2022 para Asignación de Pago Único Se abonarán todas las terminaciones del DNI entre los días 11 de julio y 11 de agosto la primera quincena. La segunda quincena será del 21 de julio al 8 de agosto:

Asignaciones de Pago Único julio 2022.png

