Anne Heche «não deverá sobreviver» ao acidente de carro que a deixou em coma

Anne Heche continua em coma e não deverá sobreviver aos ferimentos causados por um acidente de carro em que esteve envolvida na semana passada , de acordo com um comunicado divulgado pelo agente da actriz norte-americana a pedido da família e amigos.

«Infelizmente, devido ao acidente, Anne Heche sofreu uma grave lesão cerebral anóxica e continua em coma, em estado crítico. Não se espera que sobreviva», refere o comunicado.

A actriz norte-americana de 53 anos ficou em estado crítico depois de o carro em que seguia, na passada sexta-feira, se ter despistado contra uma habitação no bairro residencial em Mar Vista, em Los Angeles, EUA.

Segundo as autoridades, o veículo onde a actriz seguia circulava a alta velocidade no momento em que saiu da estrada e colidiu com a residência. Heche foi levada para um hospital de Los Angeles com queimaduras e uma grave lesão cerebral, divulgou a família.

«Há muito tempo que ela escolheu doar os seus órgãos. Está a ser mantida em suporte de vida para determinar se algum dos órgãos é viável», lê-se ainda na nota da família. E acrescenta: «Queremos agradecer a todos pelos gentis desejos e orações pela recuperação da Anne e agradecer à equipa dedicada e às enfermeiras maravilhosas que cuidaram da Anne no hospital West Hills.»

O acidente em que a actriz esteve envolvida deu origem a um incêndio . Foram mobilizados para o local 59 bombeiros, que demoraram mais de uma hora para extinguir totalmente as chamas do veículo, que ficou praticamente destruído.

Inicialmente, o carro de Anne Heche, que seguia sozinha a bordo, embateu numa garagem de um complexo de apartamentos e só depois na habitação, revelam as imagens do site especializado em celebridades TMZ. Na segunda-feira, um representante de Heche disse à Reuters que a actriz não tinha recuperado a consciência depois do acidente.

Na quinta-feira, a polícia disse à CNN que estava a investigar se Heche estava sob o efeito de substâncias como álcool ou drogas no momento do incidente e, para isso, fez uma colheita de sangue. Serão necessários exames adicionais para descartar quaisquer substâncias que foram administradas no hospital, acrescentou.

A actriz ficou conhecida nos anos 1990, tendo protagonizado filmes como Seis Dias, Sete Noites, com Harrison Ford, ou Sei o que Fizeste no Verão Passado . Na mesma altura, Anne Heche manteve um relacionamento com a apresentadora Ellen DeGeneres.

