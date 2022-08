Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Acidente de Anne Heche Desmatamento Ursa come mel alucinógeno Circuito sertanejo Anne Heche morre aos 53 anos após acidente de carro Atriz dirigia veículo que bateu em uma casa e pegou fogo, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela ficou conhecida por séries e filmes como 'Seis dias, sete noites' e 'Donnie Brasco'. Por g1

12/08/2022 14h52 Atualizado 12/08/2022

1 de 3 Anne Heche em cena de 'All rise' — Foto: Divulgação Anne Heche em cena de 'All rise' — Foto: Divulgação

Anne Heche («Seis dias, sete noites» e «Chicago P.D.: Distrito 21») morreu aos 53 anos. Segundo jornal «The Guardian», familiares confirmaram a morte nesta sexta-feira (12).

Atriz estava em coma desde o acidente que sofreu na sexta-feira (5) . Ela dirigia um carro que bateu em uma casa e pegou fogo em Los Angeles, nos Estados Unidos.

HOMENAGEM: Ellen DeGeneres lamenta morte de Anne Heche: 'É um dia triste' PERFIL: Quem foi Anne Heche? Atriz fez dezenas de filmes e séries

Mais cedo, uma representante da atriz havia informado que Anne «havia sofrido uma lesão cerebral». «Ela não deve sobreviver», informou. A mesma pessoa disse que, provavelmente, a família iria optar pela doação de órgãos.

Anne Hech sofre grave acidente; relembre carreira da atriz

Como foi o acidente

Heche dirigia o carro que bateu em uma casa em Los Angeles. De acordo com a investigação da polícia local, ela estava em alta velocidade quando saiu da estrada e atingiu a residência, que foi destruída.

Desde então, a atriz estava em coma, com queimaduras que exigiram cirurgia e respirando com a ajuda de aparelhos. Segundo um exame de sangue realizado após o acidente, a atriz tinha drogas em seu organismo. De acordo com a revista «Variety», a atriz se envolveu em outro acidente pouco antes.

A mulher que teve a casa destruída está recebendo ajuda dos vizinhos para recuperar seus pertences . Os moradores do bairro organizaram uma «vaquinha» para ajudá-la.

Atriz Anne Heche bate carro e é hospitalizada em Los Angeles

Quem é Anne Heche?

Atriz, diretora e roteirista, Anne Heche tem dezenas de obras em seu currículo, incluindo os longas «Seis dias, sete noites», «Donnie Brasco» e «Geração Prozac», e a série «Chicago P.D.: Distrito 21».

Nascida em Aurora, no estado americano de Ohio, a atriz de 53 anos ficou conhecida por interpretar as gêmeas Vicky Hudson e Marley Love na novela «Another World» (1987-1991), trabalho pelo qual recebeu o Prêmio Emmy Daytime.

Ao longo de quase três décadas, atuou em filmes como «Disposto a Tudo», «As Aparências Enganam», «Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado» e na refilmagem de «Psicose».

Fez também parte do elenco das séries «Homens às Pencas», «Masters of Science Fiction» e «Hung».

A atriz também trabalhou em projetos que devem estrear em breve, como «What Remains» (já finalizado, mas sem previsão de lançamento), «Supercell», «Chasing Nightmares» e «Wake» (todos em fase de pós-produção). Dois deles devem ser lançados entre 2022 e 2023: «Wildfire» e «Full Ride».

Vida pessoal

2 de 3 Anne Heche e Ellen DeGeneres em imagem de junho de 1997 — Foto: Chris Pizzello/AP/Arquivo Anne Heche e Ellen DeGeneres em imagem de junho de 1997 — Foto: Chris Pizzello/AP/Arquivo

Em 1998, Heche foi eleita pela revista «People» como uma das pessoas mais bonitas no mundo.

Anne namorou a apresentadora Ellen DeGeneres entre 1997 e 2000. Em 1999, a atriz anunciou o desejo de se casar com Ellen, mas o romance acabou no ano seguinte.

Em 2001, Heche se casou com o cinegrafista Coleman 'Coley' Laffoon, com quem teve seu primeiro filho, Homer Heche Laffoon, nascido em 2002.

Em 2009, Heche deu à luz Atlas Heche Tupper, de sua relação com James Tupper. O casal ficou 11 anos juntos, se separando em 2018.

A atriz voltou ao trabalho apenas oito dias após o nascimento da filha, para gravar episódios da série «Hung». Em setembro de 2001, lançou sua autobiografia «Call Me Crazy», livro que escreveu em seis semanas.

Nele, ela conta que foi abusada sexualmente e fala sobre as lembranças dolorosas da época.

«Se eu não tivesse sido abusada sexualmente quando criança, não sei se teria tido a força para enfrentar Harvey e muitos outros», afirmou a atriz em 2018, quando relatou que foi descartada de filme por se recusar a fazer sexo oral em Harvey Weinstein.

Na época, ela contou que o produtor mostrou o pênis a ela, mas a atriz conseguiu escapar da sala antes de ele tocá-la.

3 de 3 Anne Heche posa para fotos em cima de um carro em Pasadena, Califórnia, em setembro de 2020 — Foto: Chris Pizzello/AP/Arquivo Anne Heche posa para fotos em cima de um carro em Pasadena, Califórnia, em setembro de 2020 — Foto: Chris Pizzello/AP/Arquivo

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com