Anne Hathaway anunció su segundo embarazo

La actriz estadounidense, Anne Hathaway, anunció a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, que está en la dulce espera por segunda ocasión.

La protagonista del Diablo se viste a la moda, confirmó su segundo embarazo a través de su perfil de Instagram; con una foto en blanco y negro donde enseña su barriguita y se observa su avanzado estado.

It’s not for a movie…⁣⁣ #2⁣ ⁣All kidding aside, for everyone going through infertility and conception hell, please know it was not a straight line to either of my pregnancies. Sending you extra love 💕

En el mensaje que acompaña la instantánea, Hathaway escribió que no todo en la maternidad es perfecto; y dedicó su segundo embarazo a todas aquellas mujeres que tienen problemas para concebir: “No fue una línea recta para ninguno de mis embarazos”, aseguró.

La afamada actriz reconoció sus problemas de fertilidad y dedica sus palabras a todas aquellas mujeres que; como ella, quieren ser madres y pasan por este impedimento “del infierno”.

“No es para una película”, inicia el escrito de la ganadora de un Oscar por su papel en ‘Los Miserables’. “Dejando a un lado las bromas, para todas las que pasen por la infertilidad y la concepción del infierno; tengan en cuenta que no fue una línea recta para ninguno de mis embarazos. Les envió amor extra”, dijo la actriz.

“Un embarazo con dificultades” Hathaway, no es muy dada a compartir su vida personal en las redes; ha confesado las dificultades que ha tenido que pasar para lograr quedarse embarazada otra vez. Los mismos problemas que tuvo para convertirse en madre del pequeño Jonathan Rosebanks; en 2016.

Cabe destacar que este sería el segundo hijo, que espera junto a su esposo; el actor Adam Shulman, con quien lleva casada siete años.

En la publicación, la actriz también hizo mención de la diversidad de los cuerpos y los cambios que se producen durante la gestación. “No hay que avergonzarse de ganar peso durante el embarazo (o cuando sea). No hay que avergonzarse si te lleva más tiempo del que pensabas perder peso (si es que quieres perderlo). No hay que avergonzarse de, finalmente, romper ese pantalón y hacerte tus propios ‘shorts’ porque este verano tus muslos no entran en él”; escribió junto a la fotografía de unos jeans recién cortados. Con información: ACN/ Divinity.es

