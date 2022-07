Anna Ferro rompió en llanto al hablar sobre la muerte de su esposo, Fernando de Solar: «Nunca se cansó»

Entornointeligente.com /

Foto: Instagram / @annaferro8 Tras el sensible fallecimiento de Fernando del Sola r el pasado 30 de junio de 2022, su esposa, Anna Ferro, le dedicó unas emotivas palabras a su ser amado tras su partida.

Fue durante el programa Venga la Alegría donde la conferencista habló de lo que significó el ex conductor para ella y rompió en llanto al recordarlo.

«Es un dolor que no es explicable, es un dolor que no puedes entender (…) a toda la gente , no olviden su sonrisa y sigamos sembrando arriba los corazones, porque eso es lo que él hubiera querido, luchó hasta el ultimo momento, hasta el último instante y se fue tranquilo, en paz», señaló.

Asimismo, Anna recibió las condolencias por parte de los presentadores del matutino de TV Azteca y resaltó cuáles habrían sido los deseos de Fernando ante una situación como la que están viviendo actualmente.

«Eso es lo que él hubiera querido, que siguiéramos sonriendo, le dije hace unos momentos: ‘Dame chance de llorarte todo lo que necesito y después honraré tu vid a», apuntó.

(Foto: Instagram/@fernandodelsolar) La semana pasada, Fer me dijo: «eres a la única mujer a la que me le he declarado, porque todas las demás se me habían declarado» y no saben lo feliz que me hizo, Y cuando estaba en terapia me dijo: «¿Recuerdas lo que te dije?, sigues siendo la única».

Anna Ferro recordó las cosas que le enseñó Fernando del Solar durante todo el tiempo que lo conoció y en el que entablar una íntima relación.

» Es el amor de mi vida, jamás había conocido a un ser humano como él, tan desprendido de todo, me quedo con la enseñanza de seguir adelante y luchar, nunca se cansó, su lucha, su sonrisa y su amabilidad es con lo que yo me quedo» , apuntó.

La amante del yoga refirió que después de conocerse ambos se apoyaron para sanar sus corazones y destacó que fueron los más felices en el «tiempo que les tocó».

«No hay otro igual que él», remarcó.

Previo a la entrevista con Venga la Alegría, Anna Ferro usó sus redes sociales para despedirse de su esposo y emitir un breve mensaje tras su fallecimiento.

Fue desde sus historias de Instagram, donde la famosa lamentó la partida de Fernando del Solar y dejó entrever que este era un momento muy complicado para ella.

«Te amo con todo mi ser al infinito y más allá, simplemente gracias. Y ahora como se vive sin ti… Lo hiciste, amore, viviste cada día como si fuera lo último», escribió.

Tras el deceso del también ex conductor de Hoy, sus familiares emitieron un comunicado en donde realizaron una petición muy especial.

(Foto: IG anaferro8) «Fer, siempre con su sonrisa llena de luz, la mejor actitud y el amor brotando por cada célula. Luchador incansable de sus sueños e ideales . Hoy se fue a volar más alto todavía… y esa noticia llega a los corazones de todos quienes lo conocimos», comenzaba el mensaje.

«Como familia, nos reconforta saber que todos entenderán amorosamente este momento de despedida íntima y agradecemos infinitamente todas las muestras de cariño, apoyo, solidaridad y respeto», continúa el mensaje que fue colocado al pie de una imagen en blanco y negro del recordado conductor.

