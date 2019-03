Anna Dello Russo, la reina del street style, lanza un libro sobre moda

Entornointeligente.com /

En 30 años de carrera, la editora en jefe de Vogue, se convirtió en una celebrity del mundo fashion y en una de las primeras influencers. Adorada por sus looks, su fama es comparable a la de Anna Wintour. Supo capitalizar su expertise en un gran libro “Sentí la necesidad de transmitir mis 30 años en la moda con un mensaje más ligero, como si se tratara de un cuento para niños”. Así, Anna Dello Russo (56), la editora en jefe de Vogue Japón , presentó su primer libro, AdR Book: Beyond Fashion (Phaidon). Aunque tiene fecha de lanzamiento en abril, en algunos lugares ya se vende como primicia, y ella lo ha estado presentado con eventos y fiestas desde el año pasado. Ahora, acaba de hacerlo en el Instituto Marangoni, en París. La editora en jefe de Vogue Japón presentó su libro sobre moda a estudiantes del Instituto Marangoni, en París. Concebido como una caja de recuerdos, sus 500 páginas exploran su trayectoria de forma lúdica, y reúne imágenes de sus mejores editoriales, un diario autobiográfico, recuerdos personales y un álbum de sus mejores looks. Pero lo más interesante del libro es el capítulo en el cual revela los mandamientos para sobrevivir en la industria fashion . La experta en moda comparte en su libro sus secretos relacionados con la industria fashion. El libro cuesta 180 dólares y se consigue en en Net-a-porter. En septiembre del año pasado, Anna organizó una fiesta en Nueva York, donde no faltaron top models ni personajes de la industria, para darlo a conocer públicamente. Según Anna, la editorial Phaidon se le acercó con la propuesta del libro después de haber subastado su ropa en Christie’s en febrero de 2018. “Es la moda explicada a los niños, como un videojuego”, dice la experta en moda. Anna Dello Russo posteó en su cuenta de Instagram el look que eligió para ir al desfile de Valentino en la semana de la moda en París. 30 AÑOS DE CARRERA. Está en los front row de los mejores desfiles, omnipresente en fiestas y eventos , y durante las semanas de la moda se cambia de ropa en su auto unas tres o cuatro veces por día. Es que Anna Dello Russo además de ser directora creativa de una de las revistas más importantes del mundo de la moda, es considerada una de las mejores influencers del planeta. Desde 2009 plasma su impronta fashionista en su blog, A.d.R., donde muestra cada uno de sus looks. Es considerada la reina del street style : “seguramente contribuí al fenónemo, inmediatamente pensé que era un excelente canal de comunicación, y creo que continuará siéndolo”, dice. En su cuenta de IG que tiene 1,6 millones de seguidores , muestra su estilo, una manera muy particular de reinventar la moda e impone tendencias. Se codea con los grandes diseñadores de las marcas de lujo y mueve los hilos de la industria fashion a la par de su competidora: Anna Wintour. Hace unos días diseñó una colección cápsula para Atelier Swarovski que se saldrá a la venta en el mes de setiembre: dos collares, aros, una tiara y cuatro broches, inspirados en los accesorios de la realeza. En septiembre del año pasado, presentó su libro en Nueva York rodeada de tos models y personalidades del ambiente fashion. Su paisaje preferido es Apulia, su lugar natal, donde acude a descansar en vacaciones y disfruta de las tradiciones del sur de Italia. Esta mujer que nació en 1962 considera a la moda como “una musa a la que hay que seducir”. Estudió licenciatura en Comunicación en la Universidad de Bari y de inmediato, Franca Sozzani, la fallecida directora de VogueItalia, fue su gran patrocinadora. Junto a ella pasó 18 años en Condé Nast Italia: 12 en Vogue y seis en Vogue Uomo. Maniática de la moda al extremo , en una entrevista confesó que vive en dos casas unidas, una para ella y la otra exclusivamente para sus vestidos y sus más de 4.000 pares de zapatos . Su vestidor es la envidia de cualquier fanática de la moda. Cientos de accesorios, vestidos de las firmas más prestigiosas, coloridos, llenos de apliques y tejidos fascinantes, y complementos hechos exclusivamente para ella, llenan su guardarropa. Diseños de Emilio Pucci, Dolce & Gabbana, Balmain, Versace o Givenchy son solo algunas de las prendas que lleva coleccionando desde que era apenas una adolescente. Tiene tanto que el año pasado celebró sus treinta años de carrera subastando el contenido de su armario. “Debía elegir entre tener cocina o más armarios, y me quedé con los armarios”, confesó en una entrevista. Y agregó: “Mi ropa es parte de mi legado, y quiero verla viva en otras personas, no encerrada en un armario”. Por eso, el 24 de febrero, en colaboración con Christie’s, subastó en Milán 30 de sus looks más valiosos: diseños de Burberry, Versace, Armani, Slimane para Saint Laurent, Ghesquière para Balenciaga o Tom Ford para Gucci datados entre 1985 y principios de los 2000. Con un precio de partida de 50 euros, el lote formado por una gabardina y un par de mocasines de Burberry y un bolso Birkin de Hermès alcanzó los 13.000. En total, se recaudaron 147.000 euros, que Dello Russo ha donado íntegramente al programa de becas de la fundación Swarovski para el desarrollo de nuevos talentos de la moda. En línea con la nueva conciencia en defensa de los animales, tres prendas de piel fueron retiradas de la puja y donadas a PETA. Organizó una gran fiesta en Nueva York para celebrar la publicación de su primer libro sobre moda. Excéntrica al máximo, en sus redes comparte sus rutinas de yoga y natación, y postea fotos de su piscina con sus iniciales grabadas en el fondo. Hoy, además de ser la editora jefe de la Vogue nipona, es embajadora de la marca del Instituto Marangoni. MANUAL DE ESTILO BY ANNA DELLO RUSSO. x Hay que sorprender, apostar por lo inesperado e impactar a los demás. xProvocar vistiendo prendas de noche durante el día. xApostar a los accesorios brillantes y a la mezcla de colores. xEl secreto del éxito: sentirse bien con las prendas que una eligió vestir. Encontrar la armonía entre el cuerpo y la ropa. xDisfrutar lo que una lleva puesto. "Si no sientes el vestido, significa que estás deprimido. Necesitas un cambio de look", dice. x"El street style es un trabajo, al menos se convirtió en mi trabajo", explica. Texto Redacción de Para Ti. Fotos: Fotonoticias/IG Anna Dello Russo

