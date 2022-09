ANÁLISIS | Trump está de vuelta en los titulares y podría costarle a los republicanos en noviembre

Entornointeligente.com /

(CNN) — Las elecciones intermedias tienden a seguir un guion predecible. El partido de la Casa Blanca pierde escaños en el Senado y especialmente en la Cámara de Representantes. Los politólogos llaman a esto un «castigo presidencial».

La historia, sin embargo, sólo puede ser una fuerza orientadora. No siempre hay una analogía con lo que sucede en el presente.

ANÁLISIS | Biden intensifica su discurso contra la amenaza de Trump a la democracia mientras el expresidente vuelve a ofrecer indultos a los aliados Este año, tenemos un presidente debidamente elegido en Joe Biden. También tenemos, sin embargo, a un expresidente en Donald Trump, cuya residencia fue allanada por el FBI y que sigue afirmando falsamente que la elección que perdió para otro mandato se decidió de manera fraudulenta.

Esta situación inusual es donde comenzamos nuestra mirada a la semana política que pasó, mientras tratamos de averiguar qué sucede con el castigo presidencial cuando hay dos presidentes en el centro de atención.

Trump podría costarle al Partido Republicano el control del Congreso Cualquiera que haya leído mis artículos sobre las elecciones intermedias sabe lo escéptico que solía ser sobre las posibilidades de los demócratas en noviembre. Esta creencia estaba arraigada en la historia del castigo presidencial. A veces, sin embargo, tienes que mirar los hechos sobre el terreno y darte cuenta de que las cosas no son lo que crees que eran.

publicidad Los demócratas han ido ganando terreno en su intento de aferrarse al Senado y la Cámara de Representantes de EE.UU., y es probable que Trump tenga mucho que ver con eso: anular la sanción normal de las intermedias con su propia sanción de las intermedias.

¿Qué elecciones hay en Estados Unidos en lo que queda de 2022? En este momento, la papeleta genérica del Congreso es básicamente pareja. En todo caso, los demócratas tienen una ventaja de un poco menos de un punto en promedio. A principios de este verano, los republicanos tenían una ventaja de aproximadamente 3 puntos.

Han sucedido muchas cosas que pueden haber causado este cambio político, incluida la anulación de Roe v. Wade y la caída de los precios de la gasolina.

Pero cuando miras los intereses de búsqueda de las personas en línea, es fácil ver que Trump también está jugando un papel importante. Biden y Trump estaban básicamente parejos en la cantidad de personas que buscaban a ambos hombres en Google durante la primera parte del año. Sin embargo, durante los últimos 90 días, Trump ha recibido un poco menos del 60% de las búsquedas que eran para él o para Biden. Durante los últimos 30 días, más del 60% de tales búsquedas han sido de Trump.

Ver a un expresidente tener más personas buscándolo que al actual presidente sería difícil de imaginar en otras circunstancias. Trump y Barack Obama en este momento de sus presidencias se estaban acercando al 90% de todo el tráfico de búsqueda entre sus predecesores y ellos.

La correlación es un alto 0,7 (en una escala de -1 a +1) entre el porcentaje de búsquedas de Trump en comparación con Biden en un promedio móvil de 14 días y el margen demócrata en la papeleta genérica desde principios de año. Es una relación estadísticamente significativa.

En otras palabras, cuanto más Trump está en la mente de la gente, mejor lo están haciendo los demócratas.

Biden: Como presidente, voy a defender la democracia 1:34 Esto, por supuesto, no es lo que quieren los republicanos. Aunque Biden se ha vuelto más popular en el último mes (me refiero a eso más abajo), todavía no es tan popular. Los presidentes cuyos índices de aprobación están por encima del 45% tienden a ver a su partido perder muchos escaños en el Congreso.

Sin embargo, Trump es aún más impopular que Biden. Su calificación de favorabilidad neta (favorable menos desfavorable) en una encuesta del Wall Street Journal la semana pasada fue de -19 puntos, considerablemente peor que los -8 puntos de Biden.

Y si bien podrías pensar que las opiniones negativas de Biden eclipsarían las opiniones negativas de Trump dado quién es el presidente actual, ese puede no ser el caso.

Mira una encuesta reciente de NBC News. Cuando se les preguntó si su voto para el Congreso estaba destinado a señalar el apoyo a Biden o Trump, los votantes se dividieron en un 44% contra un 44%. En otras palabras, el presidente anterior y el actual juegan un papel igualitario en los votos de la gente.

Lo que todo esto significa es que es posible que los demócratas no pierdan muchos escaños esta vez. La mayoría de las previsiones para la Cámara de Representantes indican que mantendrán sus pérdidas por debajo de los 20 escaños. Son los favoritos (aunque ligeramente) para aferrarse al Senado.

Es un resultado que los demócratas deberían estar felices de aceptar, dado lo que normalmente sucede en las elecciones intermedias.

Biden gana popularidad Si bien Trump ha estado dominando las noticias, el hombre que actualmente ocupa el cargo de presidente ha visto suceder algo inusual en su índice de aprobación: ha aumentado a medida que nos acercamos a las elecciones intermedias.

El índice de aprobación de Biden subió 9 puntos del 31% al 40% en la última encuesta de la Universidad de Quinnipiac. Aunque la calificación del presidente en el promedio nunca fue tan baja y su salto probablemente no sea tan alto como 9 puntos, la encuesta es parte de una tendencia.

El índice de aprobación de Biden es de hasta alrededor del 42% en un promedio de encuestas. Esta es una subida de alrededor del 37% durante los últimos 10 días de julio. Biden básicamente ha ganado un punto por semana en su índice de aprobación desde entonces.

Para ser claros, su índice de aprobación se mantiene en el extremo inferior de donde históricamente se encuentran los presidentes en este momento en sus primeros mandatos.

Pero la historia es algo que la presidencia de Biden no sigue a la perfección. Durante un período similar durante sus presidencias, ninguno de los últimos cuatro presidentes vio aumentar sus índices de aprobación.

Trump es el republicano más popular, según encuesta 0:49 Ahora, se podría argumentar que Biden no tenía a dónde ir sino hacia arriba, lo cual es cierto hasta cierto punto. Los índices de aprobación tienden a volver al 50% (es decir, hay una reversión a la media).

Sin embargo, Biden también ha estado haciendo algunas cosas populares. Una clara mayoría de votantes aprueba el amplio proyecto de ley de atención médica y clima que promulgó. También aprueban que cancele la deuda estudiantil que hizo.

Además, no es que Biden solo haya estado recuperando votantes dentro de su base. Sí, su índice de aprobación entre los demócratas ha incrementado alrededor de 6 puntos en un promedio de encuestas. También ha saltado por un margen similar entre los independientes.

Esto puede explicar por qué los demócratas que se postulan para gobernador y senador en Pensilvania están dispuestos a aparecer en público con Biden. Es alguien que tiene un alto índice de aprobación entre los demócratas y que no es tan tóxico con los independientes como lo fue alguna vez.

Por supuesto, veremos en unos meses qué tan buena estrategia termina siendo. El índice de aprobación de Biden todavía no es alto, incluso si es alto. Si los demócratas terminan perdiendo el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado en noviembre, es posible que se arrepientan de cualquier aceptación del presidente.

