Análisis rivales México: ¿Qué fue lo más destacado del último partido de Arabia Saudita?

Arabia Saudita , último rival de la Selección Mexicana en la fase de grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022 , empató 0-0 contra Estados Unidos este martes en partido de preparación que dejó pocas opciones de gol, con lo que los asiáticos suman cuatro partidos seguidos sin ganar, con dos derrotas y dos empates, en los que no han podido anotar.

Inicio intenso Algo que destacó sobre Arabia Saudita en el partido contra Estados Unidos , fue la presión alta e intensidad con la que los asiáticos se impusieron en el terreno de juego, situación por la que se derivó la primera acción de peligro del juego al 14’, momento en el que Serginño Dest perdió el balón en la salida y terminó con un disparo de Hattan Bahebri , pero con el paso del partido, el conjunto de las barras y las estrellas logró sacudirse del dominio y apoderarse del esférico.

Problemas para salir con el balón controlado La selección de Arabia Saudita intentó, sobre todo en el primer tiempo, salir con el balón controlado desde su portería. Sin embargo, en la mayoría de las acciones terminaba por perder el esférico antes de cruzar el medio campo, situación que Estados Unidos no aprovechó, pero fue así como tuvo su única acción de peligro con Jesús Ferreira , quien estrelló su disparo en el pecho del arquero Mohammed Al-Rubaie. Arabia Saudita, rival de México en Qatar 2022, empató sin goles ante Estados unidos en el último amistoso de esta fecha FIFA. Getty Images Los asiáticos se dieron cuenta de las complicaciones y optaron por dividir el esférico, situación que le dejó mejores dividendos, pues, a pesar de que no ganaban todos los balones, ya no comprometieron su arco.

Falta de precisión en la última zona El combinado asiático perdió creatividad ofensiva mientras más cerca estaba de la portería de Estados Unidos , pues si bien, la defensa norteamericana quedó mal parada por los constantes balones que perdieron en las salidas, Arabia Saudita solo pudo generar dos acciones claras de peligro frente al arco de Matt Turner.

Sin contundencia El partido ante Estados Unidos , fue un reflejo de los últimos partidos de Arabia Saudita , pues debido a la falta de contundencia llegó a cuatro duelos sin poder marcar. Contra los norteamericanos tuvo dos acciones claras, incluso ya Matt Turner vencido, pero no pudieron anotar debido a que los atacantes no lograron contactar de manera correcta con el esférico, incluso en ambas acciones ni siquiera llegó la redonda a la cabaña rival.

Apuestan por el fuera de juego La última línea de Arabia Saudita buscó constantemente que los atacantes de Estados Unidos cayeran en fuera de lugar, situación que en la mayoría de las acciones solventaron durante el partido de preparación, pero hubo algunas ocasiones en las que, debido a que jugaban adelantados, los ofensivos de las barras y las estrellas les ganaron las espaldas a los centrales asiáticos en los trazos largos que intentaron los centrocampistas o defensas del combinado americano.

La banda derecha pareció ser la más débil Estados Unidos tuvo a Sergiño Dest y Christian Pulisic como los futbolistas más peligrosos. Ambos, ubicados en la banda izquierda de los norteamericanos, fueron los más insistentes con desbordes para posteriormente mandar centros, acciones que terminaron por complicar a los defensas de Arabia Saudita que estaban encargados de marcar a los dos jugadores.

