Análisis: ¿Qué hipótesis se manejan en el ataque a Cristina Fernández?

CARACAS.- El periodista argentino, Federico Gallicani , comentó que las autoridades persisten en las investigaciones que giran en torno al ataque que sufrió la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández , quien se encontraba recibiendo una multitud en su residencia ubicada en el sector Recoleta.

«Realmente fue una verdadera conmoción todo lo que pasó. Este viernes se han realizado varias marchas en la Plaza de Mayo frente a la sede del gobierno y en varios puntos del país para defender la democracia, y repudiar este hecho que sucedió el jueves en la noche (…) este jueves a eso de las nueve de la noche una de las personas que estaba en la manifestación que había ido a recibir a la vicepresidenta en su domicilio, sacó un arma que se engatilló dos veces. Sin embargo, en ninguna de las dos oportunidades salió el disparo. Esta persona salió corriendo y fue reducido por un grupo de militantes, hasta que la Policía Federal actuó y lo termina deteniendo», relató.

La Policía Federal detuvo a un hombre de nacionalidad brasileña que se acercó a la expresidenta, le apuntó con un arma que se engatilló dos veces .

En entrevista concedida a Vladimir Villegas para Unión Radio , Gallicani señaló que se estima que en las próximas horas el agresor rinda sus declaraciones ante la justicia y explique los motivos que lo conllevó a realizar esta acción.

«No se sabe aún si actuó solo o si hay una organización detrás. lo cierto es que este individuo no tiene grandes antecedentes penales. Una demora por uso indebido de armas durante un operativo policial, en el cual lo detuvieron y se le cayó un cuchillo; pero no mucho más que eso. No es un criminal que haya cometido robo o intento de asesinato. En su cuerpo tiene varios tatuajes neonazis», agregó.

El periodista argentino resaltó que un sector cuestiona la gravedad de este hecho, porque no se explican cómo sucedió esto, a pesar de la fuerte custodia que tiene la funcionaria.

«Por lo menos actuaron mal, porque no solo permitieron que una persona armada se acercara a centímetros de la vicepresidenta, sino que luego del ataque no la resguardaron, nadie se le abalanzó ni trató de resguardar. Es más, la vicepresidenta continuó su camino sola y abrazando a más gente», expresó.

