Análisis: Papel de Venezuela en la estabilización de precios petroleros

CARACAS.- Carlos Mendoza Potellá, economista y exembajador de Venezuela en Rusia y Arabia Saudita , afirma que la prioridad actual para Arabia Saudita no se enmarca en al aumento de la producción sino de defender los precios, panorama en el cual Venezuela no influye de ninguna manera.

A su juicio, se trata de un «juego muy hipócrita» proque se debate aliviar las sanciones económicas a Venezuela e Irán, pero «Arabia Saudita ve esto y sabe que significar que aumentará la producción y disminuirán los costos», hechos que van en contra de su postura ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

«El estado de deterioro y de abandono en el que esta la industria venezolana no se recupera de un día para otro. En la OPEP vemos a grandes protagonistas discutiendo. Estados Unidos quiere que se aumente la producción para disminuir presión sobre Europa y ayudar a los ucranianos, todo un esquema estratégico allí (…)», expresó en entrevista con Marypili Hernández, en Sin Duda , para Unión Radio.

El analista recuerda que la guerra Ucrania-Rusia, en conjunto con otras circunstancias entre poderes mundiales, inciden directamente sobre el mercado petrolero, «en donde Venezuela no juega ningún papel, porque no podemos aumentar de un mes para otro ni 50 mil barriles, se ha demostrado».

«Venezuela pudiera aumentar un millón de barriles diarios sin violar nada, porque no está metida, igual que otros países en malas condiciones, hace años que no parcitipa en cuotas (…) Venezuela no tiene nada que hacer allí, solo apoyo», recordó.

