ANÁLISIS | Las travesuras de Elon Musk finalmente pueden estar alcanzándolo

Nueva York (CNN Business) — Parece que la impresionante pericia de Elon Musk —cualquier combinación de riqueza, encanto cuidadosamente cultivado y abogados sobresalientes que lo ayudaron a salir ileso de innumerables escándalos— está comenzando a desmoronarse.

Aquí está el trato: los reguladores federales acaban de anunciar que la compañía privada de turismo espacial de Musk, SpaceX, ya no recibirá casi US$ 900 millones en subsidios que recibió el año pasado porque la compañía «no pudo demostrar que podría entregar» el servicio de Internet que prometió.

Elon Musk vende casi 8 millones de acciones de Tesla Retrocedamos por un minuto.

En diciembre, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) subastó US$ 9.000 millones en subsidios a proveedores de servicios de Internet como parte de un plan para llevar Internet de alta velocidad a las áreas rurales que lo necesitan. El hecho de que SpaceX recibiera uno de los tramos más grandes de ese programa de subsidios fue controvertido porque la red Starlink era básicamente nueva y no probada. El sistema de Starlink es muy diferente del Internet de alta velocidad tradicional, que se basa en cables de fibra óptica subterráneos. Starlink, sin embargo, depende de miles de satélites que trabajan en conjunto para transmitir acceso a Internet al suelo. La FCC esencialmente estaba apostando a que Starlink estaría listo para la cámara lo suficientemente pronto. La apuesta parece haber fracasado, ya que la FCC está retirando los subsidios, diciendo que el servicio Starlink «todavía está desarrollando tecnología» y que sus velocidades han disminuido, informa mi colega Jackie Wattles.

SpaceX no respondió a una solicitud de comentarios, como suele ser el caso en las empresas dirigidas por Musk.

publicidad Santiago Siri: Elon Musk es uno de los Césares de nuestro tiempo 1:15 El panorama completo Parte de toda la personalidad idiosincrásica-visionaria-mega-billonaria de Elon Musk (lo creas o no) es que dirige varias empresas con grandes ambiciones, como colonizar Marte, en el caso de SpaceX.

Incluso si sus travesuras — las promesas exageradas, los tuits de troleo, las incursiones corporativas imprudentes, nombrar a uno de sus hijos X Æ A-12 — te resultan desagradables, aún tienes que apreciar la audacia.

Pero ahora parece que el mal comportamiento de Musk finalmente podría estar alcanzándolo.

En los últimos días, Musk vendió acciones de Tesla por valor de casi US$ 7.000 millones en caso de que pierda su batalla legal con Twitter y se vea obligado a comprar la compañía, que ya no quiere. Al mismo tiempo, los funcionarios de California presentaron una denuncia alegando que Tesla mintió en los anuncios sobre su tecnología Autopilot y Full Self Driving (que, a pesar de sus nombres, no son totalmente autónomos).

Las 10 polémicas de Elon Musk en los últimos años En junio, cuando varios empleados de SpaceX firmaron una carta criticando el comportamiento de Musk, la empresa despidió al menos a cinco de las personas involucradas. Un mes después, un enorme prototipo de cohete SpaceX explotó durante el lanzamiento. ¿La respuesta de Musk a eso en Twitter?

«Sí, en realidad no es bueno».

Podríamos decir lo mismo de Musk ahora mismo.

Número del día: 8,5% El titular de inflación del día fue un poco más optimista de lo esperado, ya que la lectura del índice anual de precios al consumidor de julio fue del 8,5%, mucho más lento que el 9,1% de junio, pero sigue siendo históricamente alto.

Esas son buenas noticias y todos deberíamos tomarnos un momento para saborearlas. Más buenas noticias: los precios generales no aumentaron en absoluto entre junio y julio. El último mes que no subieron los precios fue noviembre de 2020.

La inflación le da un respiro a EE.UU. en julio: los precios al consumidor se desaceleran con un aumento del 8,5% interanual Sin embargo, no todo son buenas noticias. Los precios no aumentaron por una razón, y solo por una razón: los costos de la energía, que son notoriamente volátiles, se han desplomado. Si excluyes estos, los precios aumentaron en prácticamente todas las demás categorías.

Conclusión: el informe de julio indica que es posible que las subidas de tipos de la Fed no estén teniendo el efecto deseado. Los altos precios de la energía probablemente se redujeron cuando la demanda comenzó a agotarse.

El trabajo italiano Imagínate estar en la sala cuando alguien en Domino’s, el proveedor de pizza más agresivamente mediocre del planeta, presentó la idea de ingresar al mercado italiano.

Mira, lo que haremos es tomar nuestras pizzas estadounidenses objetivamente inferiores y se las venderemos a las mismas personas que inventaron la pizza y para quienes la comida no solo es una fuente de orgullo nacional, sino también, mas o menos, la base fundamental de la identidad cultural italiana…

Eso es una locura, responde el jefe. Tan loco que podría funcionar…

Alerta de spoiler: no fue así.

Domino’s intentó venderle pizza a los italianos y fracasó Después de siete años tratando de triunfar en Italia, Domino’s cerró formalmente todas sus ubicaciones, según los medios italianos.

Domino’s tenía grandes planes cuando se lanzó al mercado italiano en 2015, firmando un acuerdo de franquicia de 10 años con una empresa con sede en Milán llamada ePizza. Juntos, planearon introducir un servicio de entrega de pizzas a gran escala en el país, que en realidad no existía en ese momento.

No fue un desastre inmediato. A principios de 2020, ePizza administraba 23 tiendas en Italia y seis más a través de un socio de subfranquicia.

Pero resulta que los italianos preferían la pizza italiana al tipo estadounidense, con sus ingredientes distintivamente estadounidenses, como la piña.

¿Quién podría haberlo adivinado? (¿Aparte de, seguramente, todos?)

Aunque algunos pueden atribuir el fracaso de Domino’s a su descarado intento de infiltrarse en la patria de la pizza, ePizza culpó de su desaparición a la competencia de las aplicaciones de entrega de alimentos.

EPizza se declaró en bancarrota en abril, luego de que tuvo problemas para realizar suficientes ventas durante dos años de restricciones pandémicas en medio de una «competencia sin precedentes» de los restaurantes locales. Análisis Economía Elon Musk Inflación

