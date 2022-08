Análisis: ¿Es posible la renuncia del papa Francisco?

Entornointeligente.com /

CARACAS.-La periodista venezolana, corresponsal en el Vaticano, Marinellys Tremamundo , aseguró que los feligreses están a la expectativa de lo que pudiese ocurrir con el papa Francisco, tras las recientes afirmaciones en las que ha dejado abierta la posibilidad de su dimisión del cargo.

El pontífice de 85 años de edad declaró que tiene que reducir su actividad , especialmente en cuanto al ritmo de viajes, por estar un poco afectado de salud.

«Desde hace algunas semanas se viene difundiendo este rumor de una posible intención del papa Francisco de renunciar. Sin embargo, en las declaraciones que dio en el vuelo de regreso de Canadá, cuando los periodistas le preguntaron, él no lo niega ni tampoco lo confirma. La salud del papa es la de una persona normal de 85 años, a pesar de que lo hemos visto en silla de rueda; al momento no se sabe que exista algún impedimento de salud grave», expresó.

Se estima que a finales de agosto se lleve a cabo una reunión en la cual se elijan 21 cardenales y posiblemente se discuta la posibilidad de nombrar a una persona suplente, en caso de ocurrir la posible dimisión del sumo pontífice.

«Hasta el momento la figura del papa emérito como la vemos actualmente no se encuentra reglamentada. De hecho, a raíz de la decisión de Benedicto XVI de renunciar, han surgido muchas controversias si realmente Francisco es el papa o no y si Benedicto renunció completamente al pontificado. Esto originó una gran controversia a nivel del derecho canónico, porque era algo que no ocurría desde hace 600 años. De hecho, es la segunda vez que ocurre», comentó.

En entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa Por donde vamos de Unión Radio , la periodista resaltó que esta decisión depende de Bergoglio, pero hasta los momentos no es un hecho la dimisión.

