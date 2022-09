Análisis: ¿es posible contener la subida del dólar?

Entornointeligente.com /

CARACAS.- El economista y profesor universitario, Rodrigo Cabezas , analizó la situación económica del país ante el alza de la tasa de cambio del dólar emitido por el Banco Central de Venezuela (BCV), en comparación a la del paralelo.

«Ocurrió una pequeña desaceleración de la intervención del BCV en el mercado cambiario. No hay fuerzas en la economía venezolana que contengan el proceso de devaluación sucesivo. En algún momento puede subir en 0,3-0,8; pero no hay ninguna posibilidad de que lo que hace el BCV contenga el tipo de cambio. Tenemos un nivel de reservas internacionales no óptimo, inadecuados en el orden de los menos 5.000 millones de dólares por la inflación interna (…) Venezuela es un país en una situación de impago de deuda externa desde el 2017; por tanto estamos fuera del sistema financiero internacional de préstamo de las multilaterales de todo tipo, no tenemos vocería en ese mundo financiero globalizado», dijo.

En entrevista concedida a Vladimir Villegas para Unión Radio , Cabezas cuestionó la ausencia de la divulgación de los programas macroeconómicos emitidos por el BCV; tales como el comportamiento de la balanza de pagos, los índices de la inflación, el crecimiento del producto interno bruto .

Abogó por la recuperación de la industria petrolera que estime la producción de al menos tres millones de barriles diarios de crudo.

Unión Radio

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com