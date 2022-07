ANÁLISIS | El trumpismo va a juicio con Bannon en la corte y la audiencia de la comisión del 6 de enero en horario estelar

Entornointeligente.com /

(CNN) — El trumpismo está en juicio esta semana.

Steve Bannon, uno de los padres fundadores del demoledor movimiento antiélite de Donald Trump, irá a la corte a partir del lunes por cargos de desacato al Congreso después de que rechazó acudir a la comisión de la Cámara de Representantes que investiga los hechos del 6 de enero de 2021.

En tanto, el abandono del expresidente de su deber ese fatídico día estará bajo escrutinio minuto a minuto en una audiencia en horario estelar el jueves que se centrará en cómo no hizo nada cuando la turba violenta que él mismo incitó asaltó el Capitolio de EE.UU.

Primero en CNN: agente de policía de Washington corrobora los detalles del acalorado intercambio de Trump con el Servicio Secreto el 6 de enero Estos dos momentos de rendición de cuentas pública servirán de ejemplo del éxito de la comisión para garantizar que el aura de impunidad de Trump no impida que surja lo que realmente sucedió durante el peor ataque a la democracia estadounidense en los tiempos modernos.

Pero también llegan cuando las fuerzas de Trump se están reuniendo para un nuevo ataque a la verdad mientras buscan lanzar al expresidente en un camino de regreso al poder que presagiaría una agitación aún más autoritaria que su mandato anterior.

Los republicanos de la Cámara de Representantes, que buscan la mayoría en las elecciones intermedias de noviembre, ya están elaborando planes para investigar e intimidar a los miembros clave del panel del 6 de enero y celebrar audiencias diseñadas para sembrar falsedades sobre la verdadera responsabilidad de Trump en los eventos de ese día, según un nuevo informe de CNN. Esta vista previa de cómo una posible mayoría republicana en la Cámara actuaría como un arma para el expresidente se produce cuando los candidatos pro-Trump en estados como Arizona y Pensilvania buscan debilitar las barreras democráticas estatales y locales antes de las elecciones intermedias de 2022.

publicidad Y el expresidente que dos veces ha sido llevado a juicio político, que trató de robarse las elecciones de 2020 y lanzó un intento de golpe cuando no salió como él quería, dijo en una entrevista con New York Magazine que es una cuestión de si lanzará su campaña de 2024, sino de cuándo.

Hutchinson: Trump aprobaba cánticos que pedían colgar a Pence 2:57 Esta confluencia de eventos subraya cómo las fuerzas políticas extremistas que sacudieron a Estados Unidos durante el mandato de Trump no se extinguen incluso cuando surgen nuevos detalles impactantes de su comportamiento cuando la democracia estaba en el filo. También muestra que, incluso ahora, no es seguro que la verdad sobre 2020 triunfe y sugiere un posible segundo acto para la insurgencia Trump-Bannon.

Estos nuevos frentes en la batalla entre la rendición de cuentas y los esfuerzos por encubrir la verdadera historia del 6 de enero coinciden con una serie de avances en la investigación, incluida una creciente tormenta sobre si el Servicio Secreto eliminó mensajes de texto sobre uno de los días más notorios en la historia de EE.UU. Mientras tanto, la comisión parece haber corroborado detalles clave de una escena salvaje en el vehículo presidencial ese día cuando Trump exigió que lo llevaran al Capitolio.

Los integrantes de la comisión dicen que están determinados a que las nuevas maniobras políticas del expresidente y los intentos de los republicanos de la Cámara de corromperles no impedirán que se conozcan los hechos, incluso si ya está claro que muchos votantes pro-Trump no desean conocer la verdad o no dejarían que afectara sus votos.

«La conclusión es que nadie está por encima de la ley, ya sea un presidente, un expresidente o un potencial futuro candidato presidencial», dijo la representante demócrata Elaine Luria, una de las líderes de la audiencia del jueves, en el programa «State of the Union» el domingo.

«Vamos a investigar los hechos y analizarlos, brindar recomendaciones y, si es necesario, pasar esa información a otras personas que actuarán de manera apropiada para hacerlo responsable», dijo la demócrata de Virginia.

Bannon busca una plataforma para el movimiento Trump Si hay un gurú intelectual del trumpismo, ese es Bannon.

El ex banquero de inversiones se dio cuenta rápidamente del atractivo del nacionalismo económico populista de Trump. El caos y la incompetencia de gobierno de Trump jugaron directamente con su deseo de ver implosionar las estructuras de poder y los sistemas de regulaciones, impuestos, alianzas y pactos comerciales de la élite de Washington, lo que llamó la «deconstrucción del estado administrativo».

Bannon fue una influencia clave al principio de la Casa Blanca de Trump cuando se desempeñó como asesor del ala oeste. Como muchos en la órbita de Trump, su relación con el entonces presidente se deshilachó en el foso de las camarillas de poder en competencia en la Casa Blanca y se fue.

Pero también, como muchos exsocios de Trump, mantuvo la atención de este. Bannon habló con Trump varias veces antes y después del 6 de enero, según informes de prensa y registros de llamadas de la Casa Blanca. Los autores Bob Woodward y Robert Costa escribieron en su libro «Peril» (Peligro) que Bannon instó a Trump a concentrarse en el 6 de enero como último recurso para su intento de invalidar las elecciones de 2020 basándose en afirmaciones falsas de fraude electoral. «Vamos a enterrar a Biden el 6 de enero, jo***, enterrarlo», le dijo Bannon a Trump por teléfono, según el libro.

La semana pasada, la comisión selecta de la Cámara reveló en una audiencia que cuando Bannon predijo el 5 de enero de 2021 que «el infierno» se desataría al día siguiente, lo hizo después de hablar con Trump. En su podcast «War Room», Bannon, quien fue indultado por el expresidente cuando enfrentaba cargos federales de fraude, ha tratado de perpetuar el trumpismo, exhortando a los partidarios del exmandatario a tomar el control de los partidos republicanos locales en los distritos electorales y postularse para las juntas escolares y las jurisdicciones locales para desencadenar la próxima revolución «Hacer Estados Unidos grande otra vez» de abajo hacia arriba.

Pero el lunes, Bannon irá a juicio en un tribunal federal en Washington por cargos de no testificar y no entregar documentos a la comisión selecta de la Cámara. Él se ha declarado inocente. El período previo al caso, un juicio poco común sobre la cuestión del desacato al Congreso, estuvo dominado por argumentos sobre su oferta de última hora para hablar con la comisión, preferiblemente públicamente, y la confusión sobre si Trump había renunciado al privilegio ejecutivo para su antiguo consejero o lo había invocado alguna vez. Bannon había dejado la Casa Blanca hacía mucho tiempo en el momento de la insurrección del Capitolio, por lo que era difícil ver cómo una doctrina que se consideraba que protegía el derecho de los presidentes a obtener el consejo de los asesores del gobierno podría aplicarse a él.

Pero desde hace mucho tiempo ha sido obvio que Bannon ha visto el caso como una plataforma política más amplia y una oportunidad para tomar una posición a favor del trumpismo, causar una tormenta mediática desorientadora y convertir el sistema legal en el tipo de nudos que su patrón causó en la esfera política. Transmitió en vivo su llegada a una oficina de campo del FBI para entregarse. Y luego prometió: «Estamos acabando con el régimen de Biden». El juez aún no ha dicho si admitirá como prueba la oferta de Bannon de hablar con la comisión , pero le ha asestado una serie de golpes procesales en el período previo al juicio que han planteado dudas sobre la viabilidad de su defensa.

Sesión en horario de máxima audiencia para profundizar en la Casa Blanca de Trump La audiencia del jueves en la comisión presentará lo que Luria dijo que fue una recreación «minuto a minuto» de los 187 minutos mientras la insurrección estaba en su apogeo y Trump no pudo detenerla. Y aunque la audiencia televisada es la última de la serie, dijo que los estadounidenses volverían a escuchar a la comisión en audiencias o de otras formas cuando finalmente produzca sus conclusiones.

La comisión no tiene poder para presentar cargos. Pero ha adoptado un tono acusatorio con sus presentaciones televisadas y altamente producidas que exponen todos los aspectos del comportamiento de Trump después de las elecciones de 2020. Ha argumentado que Trump sabía que había perdido las elecciones de manera justa, pero que de todos modos intensificó sus mentiras sobre el fraude. Presionó a los funcionarios electorales locales en estados como Georgia y Arizona para anular las victorias de Biden. Luego, cuando eso fracasó, el panel dijo que le dio la bienvenida a los esquemas extraordinarios e inconstitucionales de abogados conservadores y partidarios extremistas para tratar de obligar al entonces vicepresidente Mike Pence a entregarle la elección en el Congreso. El comité alegó en audiencias recientes que Trump sabía que algunos de sus seguidores estaban armados, pero los incitó a marchar hacia el Capitolio de todos modos, y pensó que Pence se lo merecía cuando los agitadores pidieron que lo ahorcaran, según un testigo.

EE.UU.: 200 sentenciados por la insurrección del 6 de enero 0:47 Uno de los temas clave ante la comisión esta semana se refiere a los mensajes de texto del Servicio Secreto citados por el panel del 5 y 6 de enero de 2021, que dos miembros de la comisión dijeron que esperan recibir antes del martes. Según una carta enviada a las comisiones de Seguridad Nacional de la Cámara y el Senado por el Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, que obtuvo CNN, los mensajes de texto se borraron como parte de un programa de reemplazo de dispositivos después de que el organismo de control solicitó registros electrónicos. La pregunta de si los mensajes se pueden recuperar aún no ha sido respondida públicamente. Los mensajes de texto han cobrado una importancia adicional desde que la exasistente de la Casa Blanca, Cassidy Hutchinson, testificó sobre cómo Trump se había enfadado cuando su equipo de seguridad se negó a llevarlo al Capitolio el 6 de enero.

El representante de Illinois Adam Kinzinger, uno de los líderes de la audiencia del jueves. Expresó su incredulidad de que los mensajes pudieran haber sido borrados.

«Como mínimo, es una locura que el Servicio Secreto termine eliminando todo lo relacionado con uno de los días más infames de la historia estadounidense, particularmente cuando se trata del papel del Servicio Secreto», dijo a «Face the Nation» de CBS el domingo.

Kinzinger, uno de los dos republicanos en la comisión, y uno de los pocos republicanos de la Cámara que está contra Trump, puede descubrir que él es el que está siendo examinado si su partido recupera la cámara en las elecciones intermedias. El republicano de Illinois no se postula para la reelección. Pero Gabby Orr, Melanie Zanona y Zachary Cohen de CNN informaron el viernes que los líderes republicanos están planeando vengarse de la comisión selecta. Kinzinger y la vicepresidenta de la comisión, Liz Cheney, una republicana de Wyoming, podrían incluso ser citados para testificar, según los informes de CNN.

El atisbo de una posible mayoría republicana en el futuro muestra que a pesar de todos los intentos de hacer que el expresidente rinda cuentas, un principio del trumpismo, usar el poder del gobierno para castigar a sus enemigos, no ha disminuido.

Asalto al Capitolio

