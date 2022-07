Análisis: diálogo de México y la necesidad de acuerdos

Entornointeligente.com /

CARACAS.-El secretario general de Avanzasa Progresista (AP) y diputado a la Asamblea Nacional (AN), Luis Augusto Romero , consideró que el mecanismo de diálogo establecido en México entre el gobierno y un sector de la oposición «debe cerrarse y concretar los acuerdos que se hayan avanzado» .

«Sobre el diálogo de México hay un rumor muy fuerte de que México ya cumplió un ciclo y probablemente esto no se reactive (…) yo creo que es probable que el gobierno haya perdido el interés en darle continuidad al diálogo de México. Yo creo que no debería ser así; aún cuando nosotros no estamos participando en ese diálogo, ese ciclo debe cerrarse concretando los acuerdos que se hayan avanzado», dijo en entrevista concedida a Vanessa Davies para Unión Radio .

El dirigente político enfatizó la importancia de cerrar este mecanismo y dar apertura a una conversación nacional que incluya todos los sectores del país para llegar a un consenso.

Unión Radio

LINK ORIGINAL: Union Radio

