Análises a portugueses repatriados da China deram negativo. Grupo vai ter alta este sábado

A Direção-Geral da Saúde (DGS) revelou, esta sexta-feira, que as segunda análises aos portugueses repatriados da China por suspeita do novo coronavírus deram negativo. O grupo vai ter alta este sábado.

“Os cidadãos repatriados na sequência do surto de doença respiratória aguda por novo coronavírus (COVID-19) foram hoje [sexta-feira] testados pela segunda vez, durante a manhã. As análises laboratoriais, que foram realizadas pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), com duas amostras biológicas, foram todas negativas”, lê-se num comunicado da DGS.

“Os 20 cidadãos repatriados que estiveram em instalações dedicadas para o efeito, no Hospital Pulido Valente (Centro Hospitalar de Lisboa Norte), terminam amanhã o período de isolamento profilático voluntário de 14 dias”, acrescenta a mesma nota, informando ainda que, este sábado, pelas 17h30, será dada uma conferência de imprensa.

