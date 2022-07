Entornointeligente.com /

Anitta reitera voto em Lula, mas diz não ser petista e que não autoriza uso da imagem por candidatos do partido 'Não usem meu nome e minha imagem para promover a candidatura e o partido de vocês', escreveu em uma rede social. Por g1

16/07/2022 20h58 Atualizado 16/07/2022

1 de 1 Anitta canta no Rock in Lisboa — Foto: @ihateflash/Divulgação Anitta canta no Rock in Lisboa — Foto: @ihateflash/Divulgação

Após declarar voto no pré-candidato do PT à presidência , a cantora Anitta foi às redes sociais esclarecer que não é petista e que não autoriza o uso da sua imagem para promover o partido e os seus candidatos.

«Este ano meu foco é fazer minha parte para não dar brecha a esse possível pesadelo de reeleição [do presidente Jair Bolsonaro]. NÃO USEM MEU NOME e minha imagem para promover a candidatura e o partido de vocês por que quem usar vai tomar logo um forão», disse Anitta, em uma postagem no Twitter.

No início da semana, a cantora fez uma série de posts sobre o ataque que matou tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, e aproveitou o espaço para declarar voto em Lula.

«A partir deste momento eu sou Lulalá primeiro turno. E lutarei por uma novidade na politica presidencial brasileira nas próximas eleições», disse a cantora à época.

Neste sábado, Anitta reiterou seu voto em Lula, mas esclareceu que sua intenção é declarar voto na 'pessoa que tem maior chance de vencer' Bolsonaro, chamado por ela reiteradamente de 'Voldemort'.

«Depois de muitas pesquisas a conclusão é de que essa pessoa é o Lula», afirmou.

Na sequência dos posts deste sábado (16), a cantora disse ainda que agora vai usar suas plataformas para fazer o que puder para trazer mais visibilidade a Lula, mas que ainda não está preparada para declarar apoio a outros candidatos.

«E pode me xingar a vontade que eu não sou de ir junto com a manada não. Eu só faço o que eu quero a hora que eu quero. Depois vou estudar os candidatos a governador, deputados, etc., e tirar minhas próprias conclusões».

