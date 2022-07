Anitta diz que dançarinos ficaram sem figurino para Lollapalooza Paris após mais um extravio de mala na Europa

Entornointeligente.com /

16/07/2022 16h30 Atualizado 16/07/2022

Anitta diz que dançarinos ficaram sem figurino em Paris após extravio de mala

A cantora Anitta anunciou neste sábado (16) que a mala com o figurino do seu balé para o Lollapalooza Paris foi perdida. A cantora se apresenta no festival na cidade francesa neste sábado (16).

Em junho, a mala com figurino de Anitta para o Rock in Rio Lisboa também foi perdida.

«Mais uma e a gente pede música no Fantástico», brincou a cantora.

Por precaução, a cantora disse que colocou tags rastreáveis nas malas do seu balé e que, desse modo, conseguiu localizar onde estavam os itens e informar à companhia área, mas que mesmo assim, as malas não vão chegar a tempo.

1 de 1 Anitta cantou no Rock in Rio Lisboa — Foto: @ihateflash/Divulgação Anitta cantou no Rock in Rio Lisboa — Foto: @ihateflash/Divulgação

Anitta contou também que trouxe alguns itens em um jato, mas a maioria das roupas foi perdida pela companhia área Air France.

«Eu estou viajando com muito balé, então a quantidade [de malas] que deu, trouxemos no meu jato. Mas tem uma parte que não cabe», comentou.

Para contornar a situação, a cantora mostrou que sua equipe estava tentando fazer algumas peças de última hora.

«Essa companhia de milhões perdeu a roupa do balé e estamos aqui, tentando fazer roupas. O que deu eu trouxe no jato», completou.

O g1 entrou em contato com a assessoria de imprensa da companhia para esclarecer o ocorrido, mas ainda não obteve resposta.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

