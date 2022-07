Animales como «seres sintientes» ¿Qué significa?

Entornointeligente.com /

España cumple medio año desde que su código civil fue reformado y los animales dejaron de ser considerados «cosas» para ser referidos como «seres sintientes» ante la ley. Sin embargo, países en América Latina ya tomaron esta decisión hace años. Pero, ¿Qué significa?

Barcelona, España — Yexsica Reinoso encontró dentro de una caja en el metro de Caracas a un caniche moribundo que apenas podía moverse. El perrito tenía un agujero en el muslo y estaba lleno de gusanos. Ante tal escenario, decidió recoger al animal y llevarlo al veterinario donde, contra todo pronóstico, sobrevivió. Resultó ser una perrita sordomuda, quien después de su mejoría, fue bautizada por Yexsica como «París Valeria». Cuando la caraqueña decidió tomar la decisión de emigrar a España en busca de un futuro mejor, no quiso dejar a su fiel compañera en Venezuela.

«El primer pensamiento para mí fue llevarme a mi mascota» dijo Reinoso desde Barcelona a la Voz de América, quien además explica que el procedimiento para llevar al animal a Europa fue largo y costó alrededor de $600 dólares, aunque afirma «no arrepentirse» de haberla traído con ella:

«Valió la pena porque es parte de mi familia y no la iba a dejar (…) Es el amor más leal. ¿Qué te puedo decir? Ella es mi sombra… Cuando llego se alegra un montón».

Yexsica Reinoso juega con su perrita «París Valeria» en un parque de Hospitalet del Llobregat, Barcelona, el 12 de julio de 2022. Sandra Azuaga es otra gran amante de los animales. Residente en Badalona, hace un año que cuida de «Bruna», una perrita de la raza teckel arlequín, apodada coloquialmente como «salchicha».

«Es como mi hija, me la llevo a todos lados. No voy a un lugar si no puede venir Bruna» dice la joven, quien describe a su mascota como «un terremoto» que «siempre está contenta».

Sandra Azuaga posa junto a su perrita «Bruna» en la playa de Badalona, Barcelona, el 12 de julio de 2022. Más protección para los animales En España, animales como «París Valeria» y «Bruna» dejaron de ser considerados «cosas» para ser «seres sintientes» ante el código civil. Un avance en materia de protección animal que varias organizaciones llevaban pidiendo desde hace años.

Pero, ¿Qué implica esa normativa? Algunos de los puntos más importantes es que regula la custodia compartida en caso de separación o herencias, como explica la abogada Lola García, del despacho «Derecho&Animales» con sede en Sevilla, España

«El juez tiene que determinar, con medios de prueba, con quién está mejor el animal. Si la familia tiene hijos, y hay custodia compartida, el perro irá donde vayan los niños para que los menores no pierdan ese vínculo con el animal»

La regla, sin embargo, no recoge qué pasa con el animal en los casos en que la pareja no esté casada o si alguno de los dos no quiere hacerse cargo de la mascota; Pero sí que establece que los animales son inembargables y también regula el abandono por la causa que sea:

«Antes tenías la opción de devolverlo, ahora puedes quedártelo si sospechas que ha estado maltratado. Lo único que te obliga la ley es a denunciar» dice la letrada sobre las mascotas que son abandonadas.

¿Qué pasa en América Latina? Si bien en España medidas como ésta son relativamente nuevas, otros países en América Latina ya han ganado bastante terreno.

Colombia ya determinó en 2016 que los animales son seres sintientes y tienen derechos.

«El trato a los animales se basa en el respeto, la solidaridad, la compasión, la ética, la justicia, el cuidado, la prevención del sufrimiento, la erradicación del cautiverio y el abandono; así coma de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia y trato cruel» dice la Ley 1.774 del Congreso de la República.

En Argentina se prohibieron las carreras de perros galgos y en naciones como México y Uruguay existen leyes severas para quienes hacen daño a un animal.

En el caso de Venezuela el maltrato animal está contemplado en el código penal. Según la norma, quien mate a un animal podrá ser encarcelado de 8 hasta 45 días, algo que para amantes de los animales como Yexsica Reinoso, parece insuficiente.

«En Venezuela es paupérrimo todo lo que tenga que ver con animales. En Venezuela (un animal) es un animal, pero para muchos es nuestra familia, como un hijo» explica la venezolana.

Insertar share Animales como «seres sintientes» ¿qué significa? Insertar share El código se ha copiado en su portapapeles. Ancho px Altura px Comparta en Facebook Comparta en Twitter The URL has been copied to your clipboard No media source currently available

0:00 0:03:53 0:00 Descargar 240p | 11,3MB 360p | 19,2MB 480p | 38,3MB 720p | 61,5MB 1080p | 106,0MB Aunque defensores de los animales en España aplauden que este año se haya avanzado en materia de protección animal, creen que todavía se pueden aprobar cambios inmediatos que serían muy positivos.

«A la hora de mirar un piso no dejan entrar perros en muchos sitios, o en supermercados… Falta avanzar bastante» dice Sandra Azuaga.

Los profesionales en el país europeo esperan que a finales de año entre en vigor una nueva ley de protección animal que, entre otras cosas, regulará polémicas actividades que resultan lucrativas, como los perros de caza o los animales en los circos.

¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook , Twitter e Instagram .

LINK ORIGINAL: La voz de america

Entornointeligente.com