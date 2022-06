Angosturita y Feria de las Hortalizas de El Roble a semifinales en el softbol de Palúa

Entornointeligente.com /

Angosturita y Feria de las Hortalizas de El Roble clasificaron por el Grupo A a la semifinal de la Liga de softbol de Palúa.

El primero venció por nocaut 12×5 a Los Arenales el pasado fin de semana. El pitcher ganador fue Alfredo Ramírez y perdió Nerio Rengel.

Luego Feria de las Hortalizas de El Roble superó 9×4 a UD-104. Se llevó el triunfo Argenis Parragosa y el revés fue para Andrés Ávila.

Por su parte, Team Llovizna venció 13×4 a Las Parcelas. Se apuntó la victoria Ricardo López y cargó con la caída César Valderrey. El duelo entre Venprecar y Team Llovizna fue suspendido.

Seguidamente Palúa le ganó por nocaut 8×1 a Venprecar. Se quedó con el lauro Carlos Urbáez y con la derrota Hermes González. Entre Cantv y Las Parcelas también fue pospuesto.

Owins Marcano y Wilfredo Marín, organizadores del campeonato, informaron que resta jugar los encuentros suspendidos para definir los clasificados del Grupo B. El sábado se medirán a las 9:30 a.m. Venprecar y Team Llovizna y a las 11:30 a.m. Cantv Vs. Las Parcelas de El Roble.

Las semifinales y la final se disputarán el domingo. Invitaron a la comunidad a presenciar los juegos en el estadio de Palúa.

