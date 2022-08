Angolanos «devem fazer esforço para esclarecer tudo, todas as dúvidas», pede Porfírio Silva

Entornointeligente.com /

Porfírio Silva considerou que «o processo eleitoral angolano tem os instrumentos apropriados para garantir a fiabilidade do resultado eleitoral». Por isso, defendeu que as diferenças entre os resultados provisórios divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral (CNE) e os relatados pela UNITA devem ser conferidas. O deputado do Partido Socialista, que integrou a missão de observação da CPLP às eleições de 24 de Agosto em Angola, apelou este domingo aos angolanos para «que façam um esforço para esclarecer tudo, todas as dúvidas que existem».

