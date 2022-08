Angola em véspera de votação

Entornointeligente.com /

A oposição e os críticos têm hoje o maior potencial de mobilização desde a independência, em virtude dos níveis de descontentamento nunca terem estado tão altos. Porém, não é nada certo que uns e outros tenham aproveitado em escala decisiva . Por oposição entendemos as listas opostas ao MPLA, por críticos, sectores internos do poder interessados na mudança estrutural e personalidades independentes ou pequenos movimentos sociais que se opõem ao atual poder sem se envolverem (pelo menos não abertamente) com a oposição.

