ANGIE PALACIOS GANA DOSMEDALLAS DE ORO Y UNA DE PLATA EN LOS PANAMERICANO

Entornointeligente.com /[DEPORTE] Panamericanos 🏋️‍♀️ La halterista ecuatoriana Angie Palacios se alzó con dos medallas de oro y una de plata en la categoría 71 kilogramos en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas que se lleva a cabo en Bogotá, Colombia.

En arranque, la tricolor logró récord panamericano levantando en su tercer intento 113 kilogramos por lo que obtuvo la medalla de oro tras superar los 112 kilogramos de la colombiana Mari Sánchez, su gran competidora.

En envión, Palacios se hizo con la medalla de plata tras igualar con Sánchez. Ambas levantaron 134 kilogramos en el segundo intento, ya que el tercero fue fallido.

La segunda medalla de oro de la deportista ecuatoriana la obtuvo en el total de la competencia ya que superó por un kilo a la colombiana, el tercer puesto fue para la estadounidense Meredith Alwine, quien sumó 234 kilogramos.

Palacios es hermana de Neisi Dajomes, en los Juegos Olímpicos de Tokio obtuvo diploma olímpico al ubicarse en sexto lugar en la categoría de 64 kilogramos. En los últimos Juegos Bolivarianos consiguió el oro en la modalidad de arranque y medalla de bronce en envión. (D)

Video⤵️

https://twitter.com/allthingsgym/status/1552449374390992896?s=21&t=3YUqIb0KiUaxXin4LipmIg

21 y/o Angie Dajomes (71kg 🇪🇨) snatching 113kg / 249kg for 🥇 and a new Pan Am Record! #snatch #weightlifting #olympicweightlifting pic.twitter.com/pzHNjKCChf

— All Things Gym (@allthingsgym) July 28, 2022 Fuente: Ministerio del Deporte

LINK ORIGINAL: Eco Amazonico

Entornointeligente.com