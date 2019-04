Angelina Jolie no descarta postularse para presidente

Entornointeligente.com / Photo by Christopher Polk/Getty Image – Publicidad – A lo largo de los años, Angelina Jolie se ha ganado un especial lugar en nuestros corazones, no solo por sus excelentes interpretaciones en diversas películas, pero también por toda la lucha y el trabajo humanitario que ha hecho.

Ahora, la actriz logró romper una vez más la barreras y sorprendernos a todos, una vez más aseguró que no descarta una carrera en la política y en un futuro no muy lejano podría postularse para presidente de los Estados Unidos. Así como lo lees, ¿te imaginas a Angelina Jolie como presidente de nuestro país vecino?

“Nunca digas nunca”

Publicidad Fue la respuesta que dio la activista durante una entrevista al medio estadounidense People, cuando le preguntaron si podría considerar ser la protagonista de una campaña para presidencia “Pero, por el momento estoy buscando que otras personas sean los líderes”.

Jolie también pidió al gobierno que corrija las leyes que tratan a las personas como “ciudadanos de segunda clase”. Sabemos que esta no es la primera vez que la protagonista de Maléfica se involucra en problemas políticos, específicamente de los refugiados y las mujeres que viven en zonas de conflicto.

“Siempre he tratado de decir lo que creo” dijo “Si volteas a ver, en todo el mundo hay demasiadas mujeres y niñas que no solo no están viendo el progreso, sino que sus derechos se les están escapando”.

“Así que, una de las cosas que estamos presentando ahora es una propuesta de un organismo internacional permanente para investigar los crímenes de guerra, incluida la violación en masa y otras formas de violencia sexual y de género”.

Esta es la segunda vez que Angelina nos ha dado pistas de una posible carrera política. En Diciembre 2018, le dijo a la BBC que es algo que ha considerado más de una vez.

“Honestamente, si me lo pidieras hace 20 años, me hubiera reído”, dijo Jolie. “Realmente no lo sé, siempre digo que iré a donde me necesiten. No sé si soy apta para la política, pero también he bromeado diciendo que no sé si tenga algún esqueleto en mi armario, por lo que estoy bastante abierta “.

