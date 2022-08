Angelina Jolie: lo que pasó cuando intentó bailar en fiesta universitaria de su hija Zahara (Video)

Entornointeligente.com /

La actriz y exesposa de Brad Pitt vive días felices en el ámbito personal y familiar, pues uno de sus seis hijos, Zahara, comenzará un nueva etapa en su vida: la carrera universitaria. Con ese motivo, y como parte de los festejos de los padres cuyos hijos ingresaron a la casa de estudio, la también productora y empresaria se decidió a bailar pero el resultado no fue el esperado.

Por Trome

La expareja de actrices tienen 6 hijos en común. Tres biológicos: Shiloh, de 16 años, y los gemelos Vivienne y Knox, de 14 años; y tres adoptivos: Maddox, de 20 años; Pax, de 18 años; y Zahara, de 17 años.

Al ser jóvenes adultos o adolescentes en camino a la adultez, los hijos de Angelina Jolie se encuentran en la fase de insertarse académica y profesionalmente a las carreras u oficios que desean seguir para el resto de sus vidas.

Jolie junto a su hija Zahara, de 17 años (Foto: glamour.mx)

ZAHARA, LA HIJA ADOPTIVA DE ANGELINA JOLIE Y BRAD PITT INGRESÓ A LA UNIVERSIDAD La protagonista de «Maléfica» ha estado celebrando que su hija Zahara comenzará con sus estudios universitarios en una exclusiva y prestigiosa institución de los Estados Unidos, por ello mismo no dudó en participar activamente de una pequeña fiesta que varias de las familias de las compañeras de su hija organizaron.

De acuerdo a reportes de portales especializados, Zahara ingresará al Spelman College, una universidad especializada en las ciencias libres y las artes, que se caracteriza por admitir a jovencitas de descendencia afroamericana.

Asimismo, se reveló que la celebs tendrá que pagar poco más de 40 mil dólares al año para cubrir todos los gastos de su pequeña, mientras termina con sus estudios.

ANGELINA JOLIE INTENTÓ BAILAR EN FIESTA UNIVERSITARIA DE SU HIJA PERO NO PUDO En un clip, de apenas unos segundos, que se ha hecho viral se aprecia el momento en que la estelar de «Mr. and Mrs. Smith» intenta bailar lo que parece ser música tradicional afroamericana; sin embargo, termina por desistir al no poder llevar el ritmo.

El video ha sido largamente comentado en redes sociales, en donde celebraron la voluntad y amor de Angelina para estar presente en los momentos importantes de la vida de su hija, pero también fue motivo de bromas por demostrar que tiene dos pies izquierdos.

