Angelina Jolie lleva los jeans ideales para estilizar las piernas después de los 40

No cabe duda que Angelina Jolie salvo en ocasiones especiales, siempre dispone de ropa cómoda en su vestidor. También la hemos visto con distinto look de calzado cómodo, ya que no tiene problema de acudir a las sandalia chatas para acompañar a sus hijos o a el calzado deportivo si la ocasión lo amerita. Sin embargo en esta ocasión han sido sus jeans los que se han quedado con todas las miradas.

Y a esta altura del año en el hemisferio norte y con la llegada del otoño Angelina Jolie va dejando atrás las prendas veraniegas y le va dando paso a los jeans que son un buen comodín para usar en todas las temporadas. En este caso se trata de los pantalones de Jeans al tobillo, un look que le queda como pintado a la actriz.

Angelina Jolie tiene la capacidad de poner de moda cualquier look que se proponga ya que su figura alta y espigada le permite hacer uso de diferentes outfits. Este tipo de Jeans permite estilizar las piernas y como es un básico puede combinarse con cualquier tipo de prendas o calzados con tacones si es más elegante o con calzado chato si es más sport.

Cabe recordar que este tipo de Pantalones de jeans comenzaron a usarse en la década de los 60, sin ir más lejos la propia Marilyn Monroe solía utilizarlos con frecuencia, en momentos donde todavía no era común ver a las mujeres vestidas con pantalones. Esos mismos pantalones con botamanga angosta y a la altura de los tobillos son los que usa ahora Angelina Jolie .

Fuente: Pinterest Lo más importante de este tipo de pantalones de jeans es como estilizan la figura y las piernas, y se pueden llevar más livianos en verano y un poco más gruesos en invierno. Aunque ya sabemos que cualquier cosa que use Angelina Jolie marca tendencia y su look siempre es acertado.

Fuente: Pinterest

