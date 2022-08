Angela Zambrano responde a los rumores de noviazgo con César González Cocinero (+CAPTURA)

Entornointeligente.com /

La modelo y coach fitness Angela Zambrano habló de las fotografías que salieron de ella y César González muy juntitos en un juego de béisbol, revelando si son o no pareja. Cabe destacar que, recientemente se vio al reconocido chef y ex de la escritora Rosangelica Barroeta saliendo con la criolla Angela Zambrano, quien es una celebridad de las redes sociales reconocida por ser la entrenadora de muchos famosos, además de empresaria. En este caso, fotografías delataron a Cocinero y Zambrano disfrutando de un rato de entretenimiento en un juego de pelota y junto a las hijas del anteriormente mencionado.

VER TAMBIÉN ※ Actor Eugenio Derbez fue llevado a urgencias tras sufrir un accidente «Las lesiones que sufrió son delicadas»

Ahora bien, tras llegarle muchos mensajes de usuarios curiosos preguntando por su relación con César, Angela Zambrano comentó que su relación con González es únicamente amistosa, alegando « Totalmente falso, No estoy saliendo con nadie, no me gusta nadie, no se hagan películas, me han etiquetado en varias publicaciones y lo que me ha dado es una crisis de risa. Por mi trabajo siempre comparto y me tomo fotos con personas del medio, publicas, influencer, así que olvídense de eso que nada que ver» agregando que está felizmente soltera.

Por su parte, González concluyó en sus redes sociales que actualmente no sale con nadie porque está enfocado en sí mismo y su familia, explicando que cuando llegue a tener una pareja, tampoco lo hará público, mientras tanto César pidió que dejen de relacionarlo con todas sus amigas.

Redacción Gossipvzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com