Angela Merkel recibió su primera dosis de la vacuna AstraZeneca contra el covid-19

Entornointeligente.com / “Estoy contenta de haber recibido hoy [viernes] mi primera dosis de AstraZeneca”, indicó la canciller alemana, citada en un tuit de Steffen Seibert, que también mostraba el certificado de vacunación. “Vacunarse es la clave para salir de la pandemia”, subrayó la mandataria. “Agradezco a todos aquellos que participan en la campaña de vacunación, y a todos aquellos que se vacunan”, agregó en ese tuit Merkel, para quien “vacunarse es la clave para salir de la pandemia”. La canciller, de 66 años, entra en la categoría de edad de personas eligibles para la vacuna sueco-británica, cuya utilización fue suspendida a mediados de marzo de manera temporal y tiene uso restringido en Alemania para mayores de 60 años a raíz de raros casos de trombosis detectados en Europa. Al 2 de abril, había 42 casos registrados de trombosis venosa cerebral en Alemania tras una vacunación con AstraZeneca. En 35 casos, se trata de mujeres de 20 a 63 años y ocho murieron. Infórmese de todo el acontecer mundial en nuestra sección de Internacionales.

Más en Andina: Vínculo de coágulos con vacunas de Johnson & Johnson y AstraZeneca no son claros ?? https://t.co/dy67qrinf2 pic.twitter.com/GBNSBj2GaQ

