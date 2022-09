Ang San Suu Kyi condenada a mais três anos de prisão

Entornointeligente.com /

Aung San Suu Kyi foi condenada a mais três anos de prisão, juntamente com um seu ex-assessor económico e outros membros do seu Governo, por violação da lei do segredo de Estado.

Com esta condenação, a antiga Presidente da Birmânia, que foi deposta por um golpe militar em 2021, passará pelo menos 23 anos na prisão, uma vez que já foi condenada em vários outros processos , relacionados sobretudo com acusações de fraude e corrupção.

Suu Kyi nega todos os crimes que lhe são imputados. Sobre ela ainda impendem sete acusações de corrupção que podem fazer aumentar a já longa pena de prisão.

Com a ex-líder do país foi também condenado Sean Turnell, um australiano que desempenhava funções de assessoria económica quando os militares depuseram o Governo. Turnell tinha chegado há cerca de um mês ao país e foi detido poucos dias depois do golpe, enquanto esperava transporte para o aeroporto. Está na prisão há quase dois anos.

As fontes ouvidas pela Reuters e pela Associated Press dizem que Turnell foi acusado de tentar fugir do país com documentos governamentais, mas não existem detalhes oficiais sobre o julgamento.

Este, à semelhança dos outros que envolveram Suu Kyi, esteve envolvido em grande secretismo: os jornalistas não puderam assistir a qualquer diligência e os advogados de defesa foram proibidos de divulgar informação para o exterior.

O Governo australiano vem pedindo a libertação de Sean Turnell há vários meses e reiterou isso mesmo já esta quinta-feira, afirmando em comunicado que não reconhece a condenação judicial.

Os processos legais contra Suu Kyi e os seus aliados são uma das faces da repressão lançada pela junta militar que governa a Birmânia desde Fevereiro de 2021, depois de o Exército ter tomado o poder com base em alegações de fraude eleitoral que nunca foram provadas. Neste período de ano e meio, mais de 15 mil pessoas foram detidas por motivos políticos e mais de 12 mil permanecem presas.

Em Julho, a junta ordenou a execução de quatro activistas pró-democracia – algo que já não acontecia desde 1988.

Além de Suu Kyi e Turnell, foram igualmente condenados dois ex-ministros do Planeamento e Finanças, Kyaw Win e Soe Win, e um ex-vice-ministro, Set Aung.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com