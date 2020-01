Entornointeligente.com /

La ANFP tomó medidas ante la negativa de Unión Española de no presentarse al duelo frente a Universidad de Chile por las semifinales de la Copa Chile. Mediante un comunicado, el organismo de Quilín anunció que no se venderán entradas para el compromiso , argumentado las declaraciones públicas del plantel hispano de que no jugará el partido.

