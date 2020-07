Áñez tentará a Mesa para formar un frente unido contra el MAS

Entornointeligente.com /

La presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, buscará unir fuerzas con otras formaciones políticas para evitar que el candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), que lidera el ex presidente Evo Morales, depuesto tras una rebelión militar en noviembre de 2019, gane las elecciones generales previstas para el próximo 6 de septiembre. Así lo reveló el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien precisó que Áñez, que asumió el cargo tras el golpe contra Morales, hará “muy buenas propuestas” al expresidente Carlos Mesa y que “habrá sorpresas en los próximos días”, según informa el diario boliviano El Deber en su versión online. “Veremos cuál es la apertura del señor Mesa”, agregó Murillo. Morales denunció que el acuerdo responde a instrucciones de Estados Unidos ante el inminente triunfo del MAS en primera vuelta, según informa el portal de noticias Plurinacional en su página web. “Tienen que cumplir el mandato de EEUU”, exclamó Morales y agregó que Mesa, Añez y otros “usurpadores del gobierno en Bolivia” son “miristas, adenistas, emenerristas”, representantes de los “20 años de neoliberalismo” que tuvo Bolivia. Cumpliendo las instrucciones del gobierno de Trump, Mesa y Áñez acordaron un pacto para ir “Juntos” en las elecciones del 6 de septiembre en #Bolivia con asesores que apoyaron la campaña de Sánchez de Lozada.

¡El pueblo digno y soberano será primero!

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) July 3, 2020 El candidato presidencial del MAS, Luis Arce, es el mejor posicionado para los comicios, con gran ventaja frente a los demás aspirantes, entre los que se cuentan la propia Áñez y Mesa, de acuerdo con las últimas encuestas conocidas. En su momento, los candidatos anti MAS ya habían planteado la necesidad de llegar a consensos para no dividir el voto conservador y evitar el regreso del MAS al poder, entre ellos el ex presidente del Comité Cívico, Fernando Camacho, quien llegó a “dejar en blanco” su candidatura, pero ante la falta de respuesta de sus contrincantes la retomó. Murillo advirtió que esta vez no solo está en juego “quién será presidente y quién no”, sino “los próximos 30 años de democracia”. “Eso deben saberlo todos los candidatos que dicen ser de la línea democrática”, insistió. Consultado sobre una posible alianza con Áñez, el jefe de campaña de Comunidad Ciudadana, la plataforma electoral de Mesa, rehusó adelantar acontecimientos. “Es muy difícil hablar en base a suposiciones”, dijo Ricardo Paz, quien consideró que “los tiempos de los acuerdos preelectorales ya pasaron”, pese a lo cual ha ratificado la “total apertura (de Mesa) para conversar con todas las fuerzas democráticas y construir espacios de confluencia”. Mesa fue el principal rival de Morales en las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre. Sus denuncias de fraude dieron lugar a una auditoría electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) que gatilló denuncias de fraude, manifestaciones y una rebelión militar que se saldó con más de 30 muertos y obligó a Morales a renunciar. El 6 de septiembre, Bolivia aspira a superar la crisis abierta durante los últimos comicios. En esta ocasión, Morales, que se encuentra refugiado en la Argentina, no podrá participar, tras un acuerdo alcanzado por los partidos en el Congreso. etiquetas Bolivia elecciones en Bolivia Jeanine Áñez Carlos Mesa Evo Morales

