Anett Numa: a los 26 años es una de las referentes en gobierno digital

Son las 15:00 horas en Estonia (las 9:00 en Uruguay) y Anett Numa (26) se sienta delante de la computadora para conversar con Eme a través de la plataforma Zoom. El día anterior, confiesa, tuvo una jornada muy ajetreada porque en Sfited —un sitio perteneciente a Financial Times— se publicó un artículo sobre la digitalización del sistema de salud de Estonia , en el que ella fue vocera. Trabaja desde su casa, pero aclara que las oficinas ya están operativas: hace muchos días que no hay casos nuevos en el país nórdico y una veintena sigue activo, la normalidad regresó a Estonia.

Sobre su trayectoria, el rol de la mujer en la tecnología y su participación en el Campus Party Digital de Uruguay, la joven asesora conversó con Eme.

—¿Cómo se vinculó con E-Estonia?

— Es un poco difícil resumir mis últimos 26 años, aunque en realidad soy bastante joven. Hace un año y medio comencé a trabajar como consejera de transformación digital para el gobierno de Estonia. Viví en el exterior durante muchos períodos de mi vida y siempre me sentí una ciudadana global. Mientras fui una estudiante viajé y viví por diferentes países. Cada vez que estuve fuera, siempre algo me trajo de regreso a mi hogar. Viviendo en el exterior finalmente comprendí por qué Estonia es un país tan especial y decidí que volvería luego de terminar mis estudios de master. Regresé y concursé para este trabajo y considero que soy muy afortunada, porque no podría imaginar tener un mejor empleo. Desde mi posición tengo la oportunidad de conocer gobiernos de todo el mundo y de lugares muy diferentes, como por ejemplo en Sudamérica, Asia o Australia. Mi principal tarea aquí es trabajar como consultora con diferentes agencias gubernamentales y enseñarle a otros gobiernos qué pueden aprender de Estonia.

—¿Fue desafiante ser una mujer en el mundo de la tecnología?

— No diría que fue desafiante, pero ha sido muy interesante. Cuando empecé a desempeñarme en este campo, en la mayoría de los casos trabajaba con delegaciones que se integraban en un 95% con hombres. Eso tiene que ver con que hay mayoría masculina en los gobiernos: presidentes, reyes, primeros ministros y ministros que principalmente son varones. Además, mi edad me afecta. Siento que como mujer a veces toma tiempo demostrarle a los hombres más grandes que también tengo algo que decir o que tengo conocimiento sobre determinados temas. De todos modos, no lo considero un gran desafío, lo veo más como una experiencia maravillosa para mí. Me gusta hablar sobre esto porque sé que hay muchas mujeres que quieren trabajar en este campo. Al mismo tiempo, me siento muy orgullosa por trabajar en tecnología porque creo que también puedo inspirar a mujeres jóvenes a que vengan y se desarrollen en el sector de tecnologías de la información.

—¿A qué se dedica E-Estonia?

—E-Estonia, quiere decir Electronical Estonia, se refiere a todo lo que es el trabajo online. Aquí tenemos el 99% de los servicios públicos en línea; lo único que aún hacemos en papel son los matrimonios y divorcios, esto se debe a que nos parece que si pudieras casarte o divorciarte online, hacerlo sería como pedir una pizza. Venimos de una sociedad bastante tradicional, quizá por ese motivo este punto no ha cambiado. Nos gusta decir que vivimos en el futuro y que todo funciona bien online y ya no hacemos nada en papel.

—¿Qué significa que Estonia tiene un gobierno digital?

—Refiere a la comunicación entre los ciudadanos y los Estados, está basada en la experiencia en línea. Nos gusta decir que aquí no queremos que los ciudadanos pasen demasiado tiempo comunicándose con el gobierno, tiene que ser un proceso simple y disfrutable. Eso es lo que gobierno digital significa, podés hacer cualquier cosa desde la distancia, de forma remota, ocasional e indepentiende. Nos gustaría darle a nuestros ciudadanos más tiempo, para que hagan aquello que les importa más en lugar de esperar en filas o salir del trabajo para encargarse de trámites. Me parece muy interesante poder declarar mis impuestos mientras viajo en ómnibus, entre otras muchas cosas. Creo que todos tenemos muchas cuestiones más interesantes para hacer que comunicarnos con el gobierno.

—¿Pensás que el gobierno digital contribuyó al control de la pandemia en tu país?

—Sí, un 100%. Creo que pudimos manejar la crisis rápidamente porque teníamos estas oportunidades y porque desde el principio —y por más de 10 años— nuestros reportes médicos han estado en línea. Incluso podemos obtener nuestras recetas en línea y no precisábamos ir al doctor para buscarlas. Todo nuestro sistema de salud está basado en la telemedicina y ese punto fue clave para mantener protegidos a nuestros ciudadanos y no exponerlos a contraer coronavirus desde el principio.

—¿Qué mensaje le gustaría enviar a quienes la escuchen durante el Campus Party?

—Veo muchas similitudes entre nuestros países. Creo que todo es posible y ése es el mensaje que me gustaría brindar. Estonia no es como el resto de los países escandinavos, que son ricos y tuvieron un pasado brillante. Nosotros estuvimos bajo la ocupación soviética durante 50 años y eso fue peor de lo que podemos imaginar. Todas las decisiones estaban basadas en lo que alguien más quería, un ruso. Entonces, nuestro duro pasado hizo que se creara un sentimiento comunitario: ahora todo lo que hacemos es por nuestra gente. Me gustaría decirle a la audiencia que no importa lo que estén haciendo en su país, lo están haciendo ustedes mismos, para ustedes y para su gente. Al mismo tiempo, me gustaría alentar a quienes quieren hacer de su país un lugar mejor a que presionen a sus políticos a que lo hagan, ellos no están en sus puestos sólo por el poder, están allí para poner manos a la obra. Piensen que la ambición de hacer este tipo de cosas son las que alimentan el cambio, por eso no deben conformarse.

