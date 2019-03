Celebran el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

jueves 21 de marzo de 2019 — 11:42 a.m.

En redes sociales las personas han compartidos sus fotografías a través de las etiquetas diversidad e inclusión

Panameñas se han unido para celebrar el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. El síndrome de Down es una ocurrencia genética causada por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21 que se traduce en discapacidad intelectual, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En redes sociales las personas han compartidos sus fotografías a través de las etiquetas y fotos de inclusión.

La exprimera dama Vivian de Torrijos destacó ¿Que es el Síndrome de Down? ¡Cosas que quizás no sabias!

La cantante panameña Margarita Henríquez colgó en su cuenta de Instagram “Soy parte de la familia del cromosoma extra, porque todos somos iguales”.

Mientras que la tipiquera Sandra Sandoval en apoyo escribió en Instagram: “Así ta bien ??? o tiene que ser de rayas y bolitas?? Día internacional de las personas Síndrome Down

Entornointeligente.com