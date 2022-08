Andy Ruíz no hace caso a críticas por su físico, se concentra en pelea contra Ortiz

Entornointeligente.com /

El boxeador Andy Ruíz está concentrado en cumplir «mi sueño», de volver a ser » Campeón del Mundo » y no hace caso a las críticas que hay en su contra por su físico, «me concentró en prepararme» en la pelea del próximo cuatro de septiembre, contra Luis Ortiz.

«Yo uso motivación y cada persona va a tener su opinión, nadie se va a querer enojar, porque de nuevo va a ver fans que te van a querer y no querer, uno debe estar contento de lo que cada uno haga y no lo que dicen. Doy gracias por estar aquí, peleando por mi sueño», comentó Andy Ruíz , que se prepara para la pelea del próximo cuatro de septiembre.

El pugilista mexicano se concentra en «la fuerza» y «rapidez» para enfrentar a Luis Ortiz y, en caso de ganar, buscar pelear de nuevo en diciembre, para continuar con su camino en busca del campeonato del Mundo.

«Ahorita ando enfocado a ganar, puedo ganar la pelea del cuatro de septiembre, quiero volver a pelear en diciembre, pero ya estoy listo para pelear cada cuatro o cinco meses, quiero tener ese campeonato y volver a lograr todo lo que logré en su momento. Estaba triste porque perdí con Joshua, si dios quiere, podemos pelear cada cinco meses», comentó Ruíz , en los «martes de café» del Consejo Mundial de Boxeo.

Andy Ruíz está concentrado en cumplir su sueño, de volver a ser «Campeón del Mundo». Getty Images El mismo deportista mexicano, hace unas semanas en una entrevista con ESPN , comentó que no hace caso a las críticas por su físico, ya que «no es un concurso de cuerpos».

«Yo necesito tener ese peso para tener el ‘power’. Yo quiero estar fuerte y así es como vamos a estar. Mi papá me dice que diosito me hizo un campeón gordito y así es como soy. Yo cargo el peso bien. Esto no es un concurso de cuerpos», comentó Andy Ruíz, en una entrevista con ESPN , hace algunas semanas.

