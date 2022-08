Andy Rivera reaparece en redes sociales y expone el difícil momento que enfrenta

Entornointeligente.com /

El cantante colombiano, Andy Rivera apareció nuevamente en las plataformas digitales para contarle a sus seguidores la razón por la que hasta estado alejado en los últimos meses.

Cabe mencionar que el artista colombo español ha tenido que recorrer un largo y duro camino para llegar a donde ahora está, pues su niñez estuvo marcada por el dolor y el maltrato intrafamiliar. Sin embargo, el interprete de «Te pintaron pajaritos» ha logrado conquistar el público y cruzar fronteras con su música.

Andy Rivera lucha contra la depresión En su reciente aparición, Andy Rivera reveló el motivo por el que lleva alejado de las redes sociales varios meses.

«Pronto volveré, poco a poco. El año pasado desde noviembre los que me siguen saben que tuve un episodio fuertecito, estoy cumpliendo con una depresión, con varias cosas fuertes c on unas ganas de sacarlo adelante con unas ganas de salir de esta, si yo me recupero el hombre que yo me voy a convertir después de esto…», contó Andy Rivera.

El video ha generado todo tipo de comentarios, por un lado están los que dicen que su situación se debe a Lina Tejeiro y su nueva relación sentimental con Juan Duque y por el otro lado, afirman que el artista va a lograr salir adelante como lo ha hecho toda su vida.

