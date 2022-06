Andy García y Gloria Estefan, un amor que tardaron 40 años en hacer público

Entornointeligente.com /

Redacción.- Andy García y Gloria Estefan comparten un amor desde hace casi 50 años, que nunca habían hecho público hasta que a él se le ocurrió la gran idea de invitarla a ser su esposa. En la nueva película de ´Father of the Bride´, la icónica comedia familiar, que ahora es parte del catálogo de HBO Max. Su química en la pantalla y la complicidad que mantuvieron en la premiere hizo evidente que entre ellos dos hay mucho más que la camaradería de compatriotas que comparten una profesión.

Incluso, lo reconoció la propia Estefan durante una sesión de entrevistas con Yahoo en español, en la que también participaron el propio García, Diego Boneta y Adria Arjona, los jóvenes actores que completan el cuarteto estelar de esta ´Father of the Bride´ de 2022.

«Andy y no nos conocemos desde que éramos jovencitos. Hemos compartido muchísimas cosas personales», dijo la artista. «Para mí él y Emilio (Estefan, su esposo) son casi la misma cosa». Y es que no solo comparten el haber nacido en Cuba y haber llegado a Estados Unidos de niños como exiliados, tampoco el haber desarrollado con éxito una carrera en el mundo del espectáculo internacional, o moverse con facilidad entre la música y la actuación.

El amor entre Andy García y Gloria Estefan es profundo. Basta verlos juntos para notar que se entienden con solo mirarse, que están unidos por experiencias de vida personal y profesional que pocos comparten y que tienen además un eslabón igual de fuerte que ellos: Nada más y nada menos que el propio Emilio Estefan.

«Andy y Emilio son muy parecidos, tienen el mismo sentido del humor y la misma energía», afirmó Gloria Estefan al comparar a los dos hombres con los que ha compartido intensamente, en especial en los últimos 12 meses. De hecho, Andy García es el único hombre que logró romper la racha de 45 años sin besar otros labios masculinos que no fuesen los de su marido. «Solo él pudo hacerlo», reconoció la superestrella que ostenta la corona de ´La reina de Miami´ con agradecimiento y sin la menor rival.

Una amenaza de divorcio La película ´Father of the Bride´ comienza con Ingrid y Guillermo Herrera, interpretados por García y Estefan, en una sesión con un terapeuta de parejas. Las cosas están tan mal que ella decide que esa noche le anunciarán a sus hijas que se van a divorciar. Es el mejor momento porque Sofía (Arjona), la hija mayor, llega de visita desde Nueva York, donde está asentada tras graduarse de abogacía. La menor Cora (Isabela Merced) está estudiando diseño de modas en Miami, donde vive la familia

«Billy es un hombre que no se encuentra en las demandas que le hacen las mujeres de su vida», explicó García, quien a sus 66 años sigue tan guapo y seductor como cuando se dio a conocer en Hollywood en películas como la tercera entrega de ´El padrino´ y ´Los intocables´ a finales de los 80 y principios de los 90. Él asegura que no ha tenido ese problema en su vida personal. «Para mí, todo se basa en el respeto», afirmó y, si los 40 años que tiene casado con su novia del colegio Mariví Lorido y los cuatro hijos que han tenido se pueden tomar como muestra, debe estar diciendo la verdad.

Estefan, por su parte, celebrará sus bodas de oro con Emilio Estefan en el 2028. La artista reconoce que no sabe si lo hubiese logrado con alguien con la personalidad de Billy, pero a pesar de «las dificultades que se viven en todos los matrimonios, vivir con Emilio es un regalo».

Cubana y mexicano Adria Arjona contó que conoce a García y a Estefan desde que era pequeña. «Yo crecí en Miami y en la comunidad de artistas latinos», explicó la hija mayor del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, quien también está radicado en la ciudad. Por eso hacer de hija de ellos le pareció natural. «Fue como trabajar con la familia».

En ´Father of the Bride´, Arjona interpreta a una joven cubana-americana que le pone la vida de cabeza a sus papás cuando anuncia que está comprometida para casarse con Adán Castillo, un mexicano a cargo de Diego Boneta. «Me encanta que no sea una historia de amor entre un o una latina o un o una anglo», indicó la actriz, quien ha hecho una gran carrera en Hollywood.

Esa es una de las primeras patadas a los estereotipos que da la cinta, en la que Miami se convierte en un personaje más, al estilo que ha sido Nueva York en múltiples ocasiones. Además, Sofía pronto revela que está comprometida para casarse con Adán y que fue ella la que le propuso matrimonio. «Yo soy un poco más tradicional en esas cosas», admite. «Pero eso no significa que sea pasiva. Yo tengo mucho que agradecerle a mis padres en ese sentido. Me criaron como un individuo, sin roles pre-asignados por ser mujer».

El novio soñado de las empoderadas El personaje de Adán no podría estar más lejos de Luis Miguel y es algo que Diego Boneta no solo disfrutó, sino que lo agradece.

«Para mí era importante que el público latino y latinoamericano me separara de él», reconoció el cantante y actor, aunque cerró la noche de la premiere interpretando ´Si nos dejan´, el bolero de José Alfredo Jiménez, que se dio a conocer a nivel internacional en la voz del Sol de México.

Sus suegros en la película lo ven con bastante recelo, pero en la vida real, Boneta entró sin reservas en el círculo de amor de Estefan y García, quienes se deshicieron en halagos para con él.

Orgullosa como una tía para con un sobrino adorado, Estefan lo describió como alguien «con un gran talento» y le aplaudió su acuerdo con Amazon Prime video para hacer varios proyectos con su productora Tres amigos. El apoyo de García también fue evidente con abrazos y hasta arreglos de ropa.

Para ambos,la dulzura del personaje de Adán es muy parecido a Boneta. «Todas las mamás lo van a querer de esposo para sus hijas», dijo Estefan. No hay que decir que todas las hijas lo quieren de novio.

Sin embargo, lo que más brilla en ´Father of the Bride´ es ese amor entre Andy García y Gloria Estefan, una pena que hayan tardado 40 años en hacerlo público.

