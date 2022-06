Andy García y Gloria Estefan lamentan éxodo de migrantes cubanos

Entornointeligente.com /

En su visita a México, Andy García y Gloria Estefan lamentaron este martes la situación migratoria que miles de cubanos atraviesan en la actualidad por las condiciones limitadas que enfrentan en su país, así como la necesidad de muchos de llegar a Estados Unidos en la búsqueda de una vida mejor.

«Para mí como cubano es una tristeza ver a ese pueblo sufrir, yo rezo porque algún día se acabe ese régimen», contestó García a Efe en su paso por la alfombra morada de la presentación de «El padre de la novia» de la firma HBO Max y acusó al régimen castrista de la gran tragedia que daña a su país de nacimiento.

«No pueden darle libertad a su pueblo, no les pueden dar de comer y por eso la gente desde hace 60 años está escapándose del país», añadió el actor de 66 años.

En la actualidad, Cuba vive un gran éxodo migratorio hacia Estados Unidos que ha sido vinculado en primera instancia -según muchos analistas- con la grave crisis económica que atraviesa el país.

Más de 32.000 cubanos fueron puestos bajo custodia al ingresar por las fronteras de ese país en marzo, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos.

Estefan -quien también es una inmigrante cubana en Estados Unidos- aseguró que estos flujos migratorios suelen ser aprovechados por campañas políticas para generar miedo y desconfianza en quienes viven en la Unión Americana y que la industria fílmica y artística -a la que se dedica- es una gran herramienta para evitar estos malos entendidos.

«Los inmigrantes aportan mucho a Estados Unidos y ese país fue creado por inmigrantes de muchos países. No importa quién seas, tú no eres de ahí si no eres un indio nativo americano. A mí me frustra, pero al mismo tiempo es importante hacer cosas como esta película para mostrar lo que estamos aportando positivamente al país. Esa es mi labor y la de todas las personas que trabajan en las artes», señaló Estefan a Efe.

El padre de la novia En el filme, dirigido por Gary «Gaz» Alazraki, García y Estefan dan vida a un longevo matrimonio de cubanos que reciben con sorpresa que su hija, interpretada por Adria Arjona, se va a casar con un desconocido originario de México, interpretado por Diego Boneta.

En toda esta vorágine de emociones la pareja tendrá que luchar para aparentar que su matrimonio está intacto, cuando en realidad se encuentra en crisis, mientras lidian con las tradiciones de su país, las de México, y las nuevas ideas de su hija.

«Para mí (retratar ambas culturas) fue una oportunidad muy especial, siento que fue algo de lo que se habló mucho en ‘Nosotros los nobles’ (2013), que gustó la forma en que capturé a México, y querían que hiciera lo mismo al capturar la diferencia de cubanos y mexicanos «, explicó Alazraki a Efe.

Por su parte, Adria celebró que ahora existan proyectos que rompen con el lugar común sobre lo latino, que por años ha sido retratado por gente ajena a la comunidad.

«Por mucho tiempo los americanos (estadounidenses) hicieron un estereotipo de quienes éramos los latinos, pero ahora nos estamos volviendo a presentar al mundo entero, así nos vestimos, así hablamos, esta es la comida que en verdad comemos», aseguró la actriz.

Asimismo Boneta, que se ha interesado mucho en la representación latinoamericana en otras de sus producciones, dijo que si algo puede mostrar la película es la diversidad que existe en varios de estos países.

«Es importante mostrar al mundo que no porque hablemos español somos iguales, creo que es algo muy especial y representa más a todos los latinos a nivel internacional», mencionó.

El proyecto llegará a las pantallas de HBO Max el 16 de junio y también cuenta con la participación de Pedro Damián, Macarena Achaga, Isabela Merced, Chloe Fineman, entre otros.

