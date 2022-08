Andrés Velásquez: Hay que ponerle fecha a las primarias (Video)

Entornointeligente.com /

El parlamentario y ex Gobernador del estado Bolívar, Andrés Velásquez, expresó a través de un video en Twitter que las elecciones primarias presidenciales son una necesidad para escoger un candidato que «en unidad derrote a Nicolás Maduro».

Por lapatilla.com

En el audiovisual, Velásquez rechazó que existan organizaciones políticas que forman parte de la plataforma de la Unidad Democrática y «deliberadamente andan retrasando decisiones que tienen que ver de manera directa con las primarias presidenciales».

Velásquez enfatizó que se le debe colocar fecha a dichos comicios para solventar la situación política de Venezuela.

«Mientras no haya elecciones primarias, no existen las primarias y solo será una consigna», señaló.

Finalizó resaltando un lema: «Fecha para las primarias ya».

