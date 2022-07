Andrés Lillini se va frustrado por el empate ante Monterrey

Entornointeligente.com /

Andrés Lillini , director técnico de Pumas , aseguró que se va frustrado por el empate 1-1 ante Monterrey , pero sostuvo que no deben cambiar la forma de juego ni nada de lo que hacen en la cancha, ya que es el camino que deben seguir.

» Frustrado por la sensación que hicimos todo para ganar el partido . Tuvimos la pelota, no nos crearon situaciones de gol más que una de Funes Mori y el rival entra en el análisis, es de jerarquía, tiene cambios y acá todos quisieron la pelota, ganamos los duelos, volvemos a meter muchas veces en el área y ahí es la diferencia», dijo el timonel en conferencia de prensa al término del juego.

«Tenemos que estar tranquilos, este es el camino, esto es por goles, no me gusta empatar, estoy frustrado por el desgaste físico y emocional porque siempre lo vamos a buscar, pero te vas con sabor amargo de estos dos empate s en casa donde fuimos muy superiores al rival», agregó el argentino.

De igual forma, señaló que tienen que estar tranquilos y así van a llegar los resultados para el equipo, pues si bien marchan invictos, no han registrado muchas victorias.

Andrés Lillini no quedó conforme con el resultado ante Monterrey por el desgaste de los jugadores. Imago7 «No desesperarnos y no cambiar las formas, si no son las adecuadas o no tuviéramos llegadas, sería otra la situación, pero acá es el equipo que uno pretende y el aficionado sin irse con el sabor de ganar, es el Pumas que quiere».

En tanto, le quitó presión a Juan Ignacio Dinenno por la falta de gol del referente del ataque del equipo, puesto que dijo que el sudamericano es muy exigente consigo mismo y que es el primero en trabajar de mejor manera.

