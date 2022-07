Andrés Lillini confirma que Dani Alves está considerado para jugar ante Mazatlán

Entornointeligente.com /

PACHUCA — Andrés Lillini , entrenador de Pumas , reconoció que si Dani Alves está en condiciones, será considerado para el partido contra el Mazatlán FC , en el estadio Olímpico Universitario, el próximo miércoles.

«En cuanto a tenerlo en cuenta o no, mañana hace sus trámites migratorios, el martes veremos cómo está, hoy entrenó y me dijo que terminó bien, si el miércoles está bien, estará entre los 21 para Mazatlán «, señaló Andrés Lillini , técnico de Pumas .

Tras empatar a cero con Pachuca , el entrenador de los universitarios reconoció que los Tuzos fueron superiores y ahora debe gestionar un plantel con grandes estrellas, para hacerlo jugar como equipo.

Lillini considera que Alves debute el miércoles ante Mazatlán. Pumas «Son jugadores que van aumentando su nivel, tenemos que crecer, para no pasar estas situaciones, lo rescatable es el cero en el arco, no nos hicieron goles», comentó Lillini .

Sobre su convivencia con Dani Alves , el entrenador de los Pumas explicó que él será el que más aprenda de su relación con el brasileño.

«Aprender a escucharlo, prepararlo, conocer las situaciones de vestidor, meterlo a la familia, principalmente, seguramente voy a aprender más yo, que cualquier otro, porque voy a tener adelante uno de los jugadores más importantes que tuvo el futbol, jugó en el mejor equipo de los últimos tiempos, voy a ser yo el del aprendizaje, yo le puedo dar eso, lo que le dije, entrenarlo muy bien y hacerlo sentir uno más, sin privilegios, pero uno más», comentó Lillini .

Pachuca no puede capitalizar superioridad Guillermo Almada , entrenador de Pachuca , reconoció que su equipo «fue superior» a Pumas , pero no pudo concretar las situaciones de gol, lo que ha provocado que sumen dos empates consecutivos en casa.

«Generamos situaciones, no pudimos conseguir el puntillazo final que es lo más importante en el futbol, hay que seguir evolucionando y buscar una mejoría en la definición. No nos deja contentos el resultado, porque queríamos ganar, más allá de esas últimas distracciones que nos pudieron costar caro. La superioridad no pudimos traducirla en goles en el marcador».

