Andrés Jouannet y visita del Presidente a Macrozona Sur: «No va porque ha fracasado en la política de seguridad»

Tras la detención del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul; y ante el violento ataque incendiario que dejó a tres personas heridas en Contulmo, la idea de que el Presidente Gabriel Boric debe visitar las regiones de La Araucanía y el Biobío se ha reforzado.

Desde la ocurrencia de ambos hechos en la Macrozona Sur, sólo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve se ha desplegado hacia aquellos territorios. Por ello, Andrés Jouannet, diputado por la Región de La Araucanía y ex intendente de la zona en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, ha sido duro al definir las razones que, a su juicio, han derivado en la decisión del Mandatario de no visitar la zona.

«Me da la impresión de que no va porque ha fracasado en la política de seguridad, porque el Gobierno no tiene una política de desarrollo porque el plan Buen Vivir no existe, porque no tienen un programa para La Araucanía. Creo que La Araucanía es un poncho bien grande y hay que saber ponérselo, las autoridades que quieren gobernar de verdad tienen que saber ponerse ese poncho, y este es un tema muy complejo pero que otras autoridades han sabido enfrentar» , sostuvo el diputado.

En conversación con Emol , el parlamentario aseveró que el Ejecutivo «no tienen una respuesta integral para La Araucanía, no sólo en materia de seguridad, sino que tampoco en materia de desarrollo, y tampoco en materia de inversión». Por ello, es que Jouannet plantea que el Presidente Boric debe viajar hasta la Macrozona Sur sólo cuando tenga un plan concreto.

«Lamento que el Presidente no haya ido, pero si el Presidente va tiene que ir con algo concreto, porque objetivamente, en materia de seguridad, salvo el estado de excepción que viene del gobierno pasado y salvo hablarte puesto este condimento que no tienen ningún sentido de ‘acotado’, no hay nada nuevo . Entonces, no tenemos nada nuevo en seguridad, lo único que tenemos es que la situación se ha agravado y que no tenemos medidas concretas», afirmó.

«Ya estamos en septiembre, ya llevamos seis meses de Gobierno y en La Araucanía no hay nada nuevo, en la Macrozona Sur no hay nada nuevo en seguridad. Entonces, el que el Presidente no haya ido a la zona donde hay más violencia muestra la verdad de los intereses que tiene el Gobierno. Una cosa es lo que pueden decir, pero lo concreto es que el Presidente no ha ido a la Macrozona Sur», agregó.

Al ser consultado por cuál cree que han sido los verdaderos intereses del Presidente y del Ejecutivo en estos meses de Gobierno, el diputado fue crítico al señalar que «estuvo empeñado y no puede desmentirlo, en la campaña del Apruebo, digamos las cosas como son. Ellos se la están jugando por eso y el Presidente tuvo que haber estado a la altura de una persona con autoridad política. (…) Los temas de fondo de hoy tienen que ver con la seguridad, en la Macrozona Sur está pasando una situación extremadamente grave, está descontrolado».

«Perdimos seis meses y estos grupos se hicieron fuertes, porque la detención de Llaitul no tiene que ver con el Gobierno, tiene que ver con el Ministerio Público. Entonces, de un plan de verdad en materia de seguridad, en materia de desarrollo, en materia de inversión, perdimos seis meses. Y cuando empecemos recién a mostrar el plan, después viene todo el tiempo de implementación y se nos irán otros seis meses, y luego vendrá el periodo electoral municipal», reprochó.

Otras razones y falencias en decisiones

Adicionalmente, Jouannet comenta que otra razón por la que el Mandatario no ha visitado La Araucanía y tampoco Contulmo, tiene directa relación con que el plan Buen Vivir es un «engaño». «A uno le pueden mentir una o dos veces, pero ya la tercera vez, uno se pasa de tonto si sigue creyendo en eso. El plan Buen Vivir no existe, y no es ser oposición o no oposición, es ser leal incluso con el Gobierno y que le dejen de mentir al propio Gobierno», aseguró.

«El plan Buen Vivir nunca ha existido, existió solamente en una cuña de prensa, pero no hay un proyecto, a nosotros nunca nos ha llegado un proyecto del plan Buen Vivir. Es el mismo presupuesto que existe todos los años y eso es un engaño para el propio pueblo mapuche» , insistió el parlamentario.

Por otra parte, el diputado criticó las decisiones que tomó el Jefe de Estado y el Ministerio del Interior, luego de concretarse la detención de Héctor Llaitul y tras presentar una querella criminal por delitos comunes, por el ataque incendiario en Contulmo, que concluyó con el histórico molino Grollmus destruido y con tres personas gravemente lesionadas.

«El Presidente debiera haber instruido a sus ministros, o a su delegado presidencial para que se hubieran querellado por ley de conducta terrorista, porque ahí tuvimos un ataque terrorista», planteó el legislador.

«¿Qué hubiese hecho yo después de la detención de Llaitul? Yo me hubiese ido a quedar a La Araucanía, yo como Presidente o como ministro del Interior me hubiese instalado allá una semana, dando la señal de decir ‘miren estoy aquí, la jefa de seguridad les va a brindar protección porque yo mando a las policías’ y les hubiese dicho a Carabineros ‘su jefa está aquí, salgan a los campos a dar seguridad'», añadió.

Respecto a la detención del líder de la CAM, Jouannet señaló que, posterior a su captura, «el miedo y el terror rondó en todas las casas del sector rural de la Macrozona Sur porque, en definitiva, sus autoridades no estaban ahí donde debieron haber estado y eso se llama abandono. Nosotros estamos abandonados y también por el Presidente».

Finalmente, el diputado comentó cuáles son las acciones que se requieren desde el Ejecutivo para combatir la violencia en la Macrozona Sur. » Necesitamos voluntad política y respaldo total a los militares y las policías para que actúen y puedan implementar los implementos que les otorga la ley para que efectivamente detener el delito del terrorismo».

«Y lo segundo recursos, un plan integral en materia de recursos, todavía estamos esperando los vehículos blindados para Carabineros, necesitamos más carabineros en la zona, por eso propusimos el proyecto de ley de policía militar se frontera, porque con eso podíamos liberar 2.600 carabineros», indicó.

«Tenemos muy pocos carabineros de servicio trabajando en sectores rurales, entonces la posibilidad para poder detener esto es una sola: reacción. Si se tiene una capacidad de 15 minutos de reacción desde donde ocurrió el hecho, y se tienen los medios técnicos, es posible reaccionar pero coordinado con un sistema técnico que tiene que estar en terreno, en tiempo real, informando a Carabineros para que vayan detrás de las personas que están atacando», concluyó.

