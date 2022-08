Andrés Brandt suena con insistencia en la radio nacional con «Déjate amar»

Entornointeligente.com /

Un camino que apenas comienza a recorrer. Una tarea pendiente dentro de su lista. Un sueño finalmente realizado. Andrés Brandt debutó en la música, y vaya que lo ha hecho con éxito.

Su primer sencillo promocional, «Déjate amar», con el que le rinde un merecido homenaje a Guillermo Dávila, ha calado con mucha fuerza en el gusto del público venezolano. Es por ello que, por ocho semanas consecutivas, se ha apoderado del #1 en la categoría Rock de la cartelera Record Report y en #9 de la General (Top 100), algo que para Andrés es un honor. «Principalmente compartir renglón con grandes artistas, de mucha trayectoria y carreras consagradas, además en una cartelera tan importante y reconocida a nivel nacional», comenta el cantante.

Para Brandt «Dejate amar» es importante, no solo por lo emblemático que fue para el colectivo venezolano en la década de los 80, sino por la cercana amistad que lo une a Guillermo Dávila. «Esta es una experiencia totalmente nueva para mí, primera vez que lo estoy viviendo y sintiendo, lo que me hace pensar mucho en el compromiso y la gran responsabilidad que todo esto conlleva», expresa. «Mi total agradecimiento al público que ha apoyado este cover con el que debutamos. Sin el apoyo del público nada de esto estaría ocurriendo. Sin dejar de lado que «Déjate Amar» es un temazo de mi gran pana Guillermo Dávila», complementa el intérprete.

Durante muchos años, Andrés Brandt se dedicó a llevar las riendas de la carrera de artistas de la talla de Jorge Rigó, Frank Quintero y el mismo Dávila, decidió este 2022 cumplir su sueño de ser cantante. «A mis ya cuarenta y tantos años puedo aseverar con más certeza que nunca jamás será tarde para vencer miedos y atreverse. Por muchos años he sido víctima de mi propio saboteo, pero no más. Como todo sueño bonito, quieres que continúe y nada te despierte. La música me ha acompañado toda la vida y seguiré soñando con ella, para ella y con ella. Estoy agradecido con Dios por haberme dado la oportunidad de lograrlo», asevera.

Lo que sigue en la carrera musical de Andrés lo determinará el mismo público en su momento. «Creo que es prematuro saberlo, este primer sencillo era nuestro debut para intentar conectar con el público y darnos a conocer. Por ahora me cuesta a mí mismo creer lo que está ocurriendo con ‘Déjate amar’, es una bendición cuando la gente recibe tu trabajo con el mismo cariño, respeto y magia con el que lo hiciste tú para ellos», afirma.

Es importante resaltar que, por más de 20 años, Brandt se ha destacado como una figura importante dentro del mercado empresarial venezolano -específicamente en el retail- faceta que actualmente desempeña en paralelo con el canto.

Para conocer más de Andrés Brandt y de todos sus proyectos, no duden en seguirlo a través de sus redes sociales como @brandtandres.

