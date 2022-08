Android Auto 8.0 es oficial y no incluye la mejora que todos esperaban

Entornointeligente.com /

No todas las actualizaciones tienen que incluir novedades que sean impactantes para ofrecer utilidad. En ocasiones con mejorar lo que existe para ofrecer un buen rendimiento u optimizar la estabilidad es suficiente, y esto es justo lo que ocurre con Android Auto 8.0 que se acaba de desplegar en su versión final para los usuarios.

Google ha comenzado con el despliegue para todos de esta versión de su sistema operativo para coches, y lo cierto es que hay una gran decepción con su llegada: no hay rastro alguno de Coolwalk . No hay que olvidar que la compañía de Mountain View fue quien indicó que esta nueva opción para su software estaría disponible antes de que finalice el verano … Y, evidentemente, se le está acabando el tiempo para cumplir con lo que dijo.

Bien es cierto que, una vez que se tenga la actualización Android Auto 8.0 puede suceder que la propia firma mediante una activación en los servidores haga que los usuarios disfruten de la nueva interfaz de usuario -que es mucho más intuitiva-. Y, también, de un trabajo multitarea muy mejorado que permitirá explotar mucho mejor las opciones del software cuando se utiliza en el coche. Pero, por el momento, nada de nada y toca esperar acontecimientos, que no es algo que guste especialmente a los usuarios, todo hay que decirlo (y con razón, claro).

¿Y qué incluye entonces Android Auto 8.0?

Pues estéticamente no hay novedad alguna, por lo que hablamos de una interfaz que no tiene cambio alguno respecto a la versión anterior. Además, no hay funcionalidades que hagan más útil el desarrollo, por lo que no se aumenta la utilidad de este a la hora de ejecutar aplicaciones o realizar acciones con la voz. Por lo tanto, no esperes algo disruptor cuando realices la actualización correspondiente por las vías que son oficiales.

Donde se incluyen las mejoras en el interior del software, por lo que hablamos de un funcionamiento mejorado en lo que tiene que ver con la fluidez y, lo que es más importante, la estabilidad . Esto es algo que siempre se agradece, pero como hablamos de opciones que no son visibles, seguro que más de uno acaba decepcionado cuando comience a utilizar la nueva versión de Android Auto. Eso sí, se incluye ya todo lo necesario para activar Coolwalk cuando Google así lo considere oportuno.

Conseguir la actualización es sencillo

No tienes que hacer nada extraño, ya que la aplicación se actualiza de forma automática desde la tienda Play Store , por lo que todo es bastante cómodo y seguro. De todas formas, si por algún momento deseas realizar el proceso de forma manual, en este enlace puedes conseguir el APK de instalación correspondiente -y no debes tener miedo a la descarga, ya que este archivo está firmado por la propia Google-.

