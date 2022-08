Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Juiz suspeito de assédio Isolado em ilha Gasolina mais barata Circuito sertanejo Android 13 é lançado oficialmente; confira as principais novidades Sistema operacional do Google ganhou novos recursos de privacidade e ajustes pontuais no design. Por g1

16/08/2022 06h01 Atualizado 16/08/2022

1 de 2 Android 13 traz ganhou poucas alterações no Material You — Foto: Divulgação/Google Android 13 traz ganhou poucas alterações no Material You — Foto: Divulgação/Google

A versão final do Android 13 foi disponibilizada para todo mundo na última segunda-feira (15).

O software estava em fase beta (testes) desde maio, quando foi apresentado no evento para desenvolvedores da empresa ( Google I/O 2022). Ele traz aprimoramentos em privacidade, em conectividade e atualizações sutis na parte visual.

A linha de celulares Pixel, do próprio Google, recebe a atualização primeiro.

Esconder o 'online', saída silenciosa dos grupos e mais: veja as últimas atualizações do Whatsapp Google Tradutor: 3 truques para tirar máximo proveito da ferramenta

As principais novidades do Android 13

Ícones de aplicativos podem combinar com o tema e papel de parede do celular; É possível definir uma língua diferente para cada app instalado; Com o modo Hora de Dormir , é possível ajustar a luminosidade da tela para ser reduzida automaticamente em ambientes escuros ; Agora, o tocador de música pode reconhecer a faixa em reprodução e exibir a arte do disco no app do Google Chrome ;

Em privacidade

Agora dá para compartilhar fotos e vídeos específicos com seus aplicativos, eliminando a necessidade de selecionar a pasta inteira ; Novos apps instalados terão que pedir permissão para enviar notificações ; Ao copiar informações sensíveis, como número de telefone, e-mail, endereço e login, o Android limpará automaticamente esses dados após um período;

Em conectividade

O recurso Spatial Audio do Android 13 permite que o som do headphone acompanhe a movimentação da cabeça, criando uma experiência imersiva — o fone deve ser compatível; É possível usar Chromebooks para responder mensagens que chegam no seu celular. Os mensageiros suportados são WhatsApp, WeChat e Signal ; O Android 13 trabalha com áudio Bluetooth Low Energy (LE) , que promete baixa latência na transmissão de dados; É viável visualizar e arrastar facilmente apps para o modo tela dividida , para aprimorar a multitarefa; Até o fim do ano, o Android 13 permitirá copiar links, imagens, vídeos e textos de um celular e colar no tablet, como nos sistemas da Apple, hoje.

2 de 2 Android 13 — Foto: Google Android 13 — Foto: Google

Quando o meu celular será atualizado?

Cada marca trabalha com um cronograma.

Segundo o Google, ainda este ano, celulares das marcas Samsung, Motorola, Xiaomi, Asus, Nokia, Realme e Oppo receberão a atualização.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com