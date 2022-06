Android 13 ahora te notifica cuando apps intentan ver tus fotos y otros archivos privados

Entornointeligente.com /

Android 13 se ha presentado como una de las evoluciones más interesantes de esta plataforma en los últimos años, ahora con un especial énfasis en la privacidad y seguridad de los usuarios.

Hace un año quedamos gratamente sorprendidos con la cantidad de cambios y mejoras que la gente de Google integró con Android 12.

En aquel momento el sistema operativo móvil se enfocó principalmente en mejoras de interfaz bajo la intención de volver todo mucho más sencillo y ágil en su acceso.

Y ahora con esta nueva versión el punto de obsesión sería la seguridad y protección a la privacidad de los usuarios, principalmente protegiéndolos de las propias apps que descargan.

Android 13 ahora te cuida hasta de las propias apps que eliges Acaba de ser liberada la beta 3 de Android 13 y con ello se han implementando un montón de mejoras en lo relativo a su nuevo sistema de permisos y notificaciones .

De antaño, al descargar una aplicación esta solía solicitar al usuario el acceso al dispositivo, pero nunca se detallaba qué información vería en concreto ni en qué orden. Solo se describían las áreas generales donde tomaría datos, como almacenamiento, ubicación y capturas desde la cámara si la app exigía su uso.

Esto abría la posibilidad a que desarrolladores crearan por ejemplo apps de reproducción de música que al tener permisos de acceso a almacenamiento podrían recabar incluso metadatos sobre las fotografías capturadas o guardadas en el teléfono.

Ahora con Android 13 eso se habría terminado, ya que el sistema operativo móvil daría un paso evolutivo para ahora notificar específicamente qué archivos podría husmear la aplicación al conceder permisos de acceso.

Con ello los usuarios ahora conocerían concretamente el rango de intromisión de las apps y podrán decidir con mayor consciencia si conceden o no los permisos.

Sin embargo, la realidad es que esto no funcionaría de manera igual para todo. Mishaal Rahman de Esper.io ha publicado una serie de tuits en su cuenta oficial para revelar un detalle importante.

Las apps que son demasiado viejas en realidad no tendrían capacidad para segmentar a grado tan específico los detalles de la información que recolectan.

Así que Android 13 notificará a los usuarios sobre esta situación cuando intenten configurar una app demasiado vieja. Advirtiendo sobre los potenciales peligros y prácticamente invitando al usuario a no arriesgarse.

Es una medida que se agradece y que impondrá un reto importante para los desarrolladores que han estancado sus propias apps por demasiado tiempo.

