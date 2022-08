Andrea Muñoz, la caleña que actúa en 'Tren Bala' y que hace de esposa de Bad Bunny

Entornointeligente.com /

Una de las películas más esperadas de este año, no solo porque tiene un importante componente de acción sino porque en ella, la comedia tiene protagonismo, es ‘Bullet Train’, (Tren Bala), del productor, escritor y director David Leitch, conocido por ‘John Wick’ y ‘Deadpool 2’.

Pero el filme, que basa su historia en una novela de humor negro japonesa de Kôtarô Isaka, tiene un ingrediente adicional para conquistar a los espectadores, el debut de dos latinos en Hollywood, la talentosa caleña Andrea Muñoz Hoyos, junto al reconocido cantante puertorriqueño, Bad Bunny.

La historia, ambientada al interior de un tren bala, pone en el lente a cinco asesinos a sueldo con objetivos diferentes; allí, la bella caleña, será el aliciente que motivará una venganza.

El País habló con Andrea, sobre su llegada a Hollywood, su trabajo con dos grandes del cine y de la música, y su trayectoria actoral.

¿Hábleme de su rol en este filme, qué personaje interpreta?

Soy la señora Wolf, la esposa de Bad Bunny en la cinta, y la razón por la que está buscando venganza en el tren. Nuestra historia es a modo de flash back, un recuerdo, para darle contexto a lo que sucede durante el viaje, y cómo este afecta la estadía en el tren de personajes como el que hace Brad Pitt.

¿Cómo fue el proceso de casting para integrarse a este proyecto cinematográfico?

Llegué a los Ángeles hace cinco años con el propósito de estudiar actuación, y tras conseguirlo, inicié el proceso para poder trabajar en el país. Durante ese tiempo estuve buscando agentes, representación. Quería empezar a audicionar, pero era una actriz, en ese momento, que no hacía parte del sindicato de actores, la industria de Hollywood es muy cerrada en ese tema. Las mejores producciones generalmente siempre quieren trabajar con personas que ya hagan parte de este grupo y evidentemente yo no lo era.

Sin embargo, a finales de agosto de 2020 llegó una audición para este proyecto. La única persona que estaba casteada era Brad Pitt, y nunca imaginé que iba a ser seleccionada para el proyecto, pues la directora del casting era una de las más importantes de la industria. Así que, simplemente, quería que me viera, que supiera que yo estaba aquí. Tras un mes de espera, me llamaron para decirme que tenían una oferta para mí, y era este proyecto. Fue maravilloso, me parecía increíble, pues mi trayectoria era muy corta. Estaba sorprendida, les había gustado mi actuación. Finalmente grabamos en diciembre de 2020. Fue una gran experiencia.

Hablando de Bad Bunny, ¿cómo fue trabajar con esta estrella musical, que también era debutante actoral, hubo química?

La química entre ambos fue muy buena, él es una persona muy fácil de tratar y en algún momento tuve el miedo de encontrarme con alguien difícil, al tener tanta fama mundial, eso crea cierta actitud en algunas personas, pero afortunadamente para mí, y para ser mi primera experiencia en una producción grande, él fue alguien muy dulce. Fue muy fácil trabajar con él y pretender que estaba enamorada de él, porque estuvo muy abierto a que eso se diera, y no me lo hizo difícil. (Risas).

Y compartir escena con Brad Pitt, alguien de mucha trayectoria y fama, ¿cumplió sus expectativas?

Con él fue distinto, pues teníamos que grabar una escena, pero no fue posible al final por el tema del covid. No se realizó, lamentablemente, porque lo tuvieron que aislar. Así que lo conocí en la premier. Creo que para ser un actor tan reconocido, es alguien muy tranquilo, con quien puedes conversar fácilmente pues es muy sociable, pero siempre muy educado y cortés.

Dejó la psicología por la actuación, ¿por qué hacerlo y decidir que tenía que ser desde los Ángeles?

Siempre había querido ser actriz. En el colegio hice parte del grupo de teatro y era algo que disfrutaba mucho. Pero cuando fui creciendo pensé que debía ser más realista y estudiar algo mucho más serio.

El comportamiento humano era algo que también me gustaba, y opté por estudiar psicología. Siento que es una decisión que no eliminaría de mi historia de vida porque me ha ayudado en esta nueva profesión, sobre todo para el tema de desarrollo de personajes. Ha sido una herramienta muy útil. Claro que antes trabajé un año para una institución en Cali y eso me quitó las ganas de desempeñarme como psicóloga, tuve una jefe muy mala, (risas) alguien muy poco profesional, así que después de reflexionar sobre lo que quería en mi vida, volví a aquello que siempre me había gustado. Tal vez de una forma muy inocente y sin pensar en lo que vendría tras la decisión, me aventuré a hacerlo, decidí venirme a los Ángeles. Saqué un préstamo en el Icetex, Y aquí estoy, desde el 2017. Tomé la mejor decisión.

¿Qué significa haber logrado este sueño, debutar en Hollywood?

Creo que es un paso muy importante en mi carrera. Tuve la oportunidad de participar en un episodio de ‘Pam and Tommy’, junto a actores como Sebastián Stan, y todo esto ha hecho que se hayan abierto muchas puertas. Bullet Train es un gran paso para eso, un crédito más que pesa en mi hoja de vida, estoy muy feliz.

¿Cómo ve la representación de las latinas en Hollywood?

No es un secreto que la participación latina en el cine es muy baja. Los roles que generalmente conseguimos son de apoyo, pero nunca es sobre nuestra propia historia. Así que estar en esta industria es una responsabilidad muy grande, pues estamos representando a los latinos que luchan por conquistar sus sueños. Y sobre eso, ahora sueño con poder interpretar un superhéroe latino, quiero impactar a los niños desde mi trabajo en esta industria, mostrarles que luchar por los sueños es posible, y eso solo va a pasar si nuestras caras están en la pantalla grande.

